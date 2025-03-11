  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Жк " BI San'at "

Жилой комплекс Жк " BI San'at "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25378
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс “SAN’AT” (в переводе с узбекского – “Искусство”) получил свое название не случайно. В этом названии заложена целая философия, стремящаяся соединить эстетику, функциональность и культурное наследие в одном пространстве. В каждом уголке жилого комплекса можно найти что-то, что вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Прогуливаясь по живописным аллеям, жители и гости комплекса могут наслаждаться созерцанием прекрасного, впитывая культуру и искусство в повседневной жизни.
Безопасное и уютное дворовое пространство, оформленное с авторским ландшафтным дизайном, предлагает богатое озеленение, создающее атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете футбольное поле для активных игр, теннисный стол для веселого времяпрепровождения, а также комфортабельные беседки для отдыха. Барбекю зона позволит насладиться уютными вечерами с друзьями, а собственный ландшафтный ручей добавит природного шарма. Для детей предусмотрены площадки европейского производства, обеспечивающие безопасность и радость игр. Это идеальное место для семейных прогулок и активного досуга!

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Qadriyat
Ташкент, Узбекистан
от
$1,110
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Туракурганский район, Узбекистан
от
$324
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Ташкентский район, Узбекистан
от
$1,162
Жилой комплекс ЖК Сокин Сити
Андижан, Узбекистан
от
$595
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жк " BI San'at "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Ташкент, Узбекистан
от
$600
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
"Riverside Palace-это современный ответ на спрос клиентов! Этот проект, который строит наша компания, имеет преимущество не только в совершенстве, но и в удобном расположении. Riverside Palace находится в движении за доверие и качество. ♦ Беспроцентная рассрочка на 30 месяцев;  ♦…
Застройщик
Neo Construction Premium
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Neo Construction Premium
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех…
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Застройщик
Binar group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Туристическая поездка в Узбекистан на машине: как подготовиться и что посмотреть
11.03.2025
Туристическая поездка в Узбекистан на машине: как подготовиться и что посмотреть
Аналитический обзор рынка недвижимости Ташкента за февраль 2025 года
05.03.2025
Аналитический обзор рынка недвижимости Ташкента за февраль 2025 года
Инвесторам на заметку — что ждёт рынок складской недвижимости Ташкента?
27.02.2025
Инвесторам на заметку — что ждёт рынок складской недвижимости Ташкента?
Продвижение недвижимости с Realting Realty Pro Technology: инновации на основе ИИ для застройщиков
12.02.2025
Продвижение недвижимости с Realting Realty Pro Technology: инновации на основе ИИ для застройщиков
Ипотека по-узбекски: дом мечты или кредитный капкан?
11.02.2025
Ипотека по-узбекски: дом мечты или кредитный капкан?
В Узбекистане появится электронная платформа для проверки добросовестности застройщиков
10.02.2025
В Узбекистане появится электронная платформа для проверки добросовестности застройщиков
Правила въезда в Узбекистан для иностранцев
07.02.2025
Правила въезда в Узбекистан для иностранцев
Единый жизненный цикл жилья: как инициатива Президента изменит рынок недвижимости Узбекистана
05.02.2025
Единый жизненный цикл жилья: как инициатива Президента изменит рынок недвижимости Узбекистана
Показать все публикации