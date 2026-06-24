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Жилой квартал Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Кухна Кумарык, Узбекистан
от
$39,800
НДС
от
$1,200/м²
;
9
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ID: 38137
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Деревня
    Кухна Кумарык

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергели

Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента, созданный для комфортной жизни, семейного проживания и выгодной покупки квартиры от застройщика. Проект объединяет удобное расположение, продуманную инфраструктуру, современные инженерные решения и квартиры с полной отделкой.

Жилой комплекс расположен в Сергели, в пешей доступности от метро «Толарик». Такая локация делает проект удобным для ежедневной жизни: рядом находятся магазины, школы, аптеки, супермаркеты Havas и Makro, KFC, а также важные транспортные направления города.

Расположение в Сергели

Сергели — один из активно развивающихся районов Ташкента, где формируется новая комфортная городская среда. Здесь появляются современные жилые комплексы, развивается транспортная инфраструктура, открываются магазины, образовательные учреждения и сервисы для повседневной жизни.

Yangi O’zbekiston Massivi подойдёт покупателям, которые хотят купить квартиру в Ташкенте в районе с хорошей транспортной доступностью и при этом не переплачивать за центральную локацию. Близость к метро «Толарик» позволяет быстро добираться в разные части города, а расположение рядом с аэропортом делает комплекс удобным для тех, кто часто путешествует или работает в мобильном формате.

Квартиры с полной отделкой

Одно из важных преимуществ проекта — квартиры с отделкой «под ключ». Это особенно удобно для покупателей, которые хотят сократить дополнительные расходы после покупки недвижимости и быстрее переехать в новую квартиру.

В квартирах предусмотрены современные отделочные материалы: ламинат, плитка, сантехника и кухня. Светлые комнаты, функциональные планировки и энергоэффективные решения делают жильё удобным для повседневной жизни.

Покупка квартиры с готовой отделкой позволяет заранее понимать итоговый бюджет и не тратить время на длительный ремонт.

Инфраструктура жилого комплекса

Yangi O’zbekiston Massivi создаётся как полноценная жилая среда, где рядом с домом есть всё необходимое для комфорта жителей.

В проекте предусмотрены:

• открытый и подземный паркинг
• зарядки для электромобилей
• минибанк и банкоматы
• супермаркет
• умный шлагбаум
• зелёные аллеи
• детские площадки
• спортивные зоны
• благоустроенные пространства для отдыха

Такая инфраструктура делает жилой комплекс удобным для семей, молодых специалистов и покупателей, которые ценят практичность в ежедневной жизни.

Качество строительства

Комплексы компании TOWERUP строятся с применением качественных газоблоков, что повышает прочность зданий и энергоэффективность жилья. Также у компании есть собственное производство, бетонный завод PROMAX, проектный институт PEARL PROJECT, лаборатория качества и управляющая компания PBK.

Такой подход позволяет контролировать строительство на разных этапах и повышает доверие покупателей к проекту.

Для жизни и инвестиций

Квартиры в Yangi O’zbekiston Massivi подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента. Сергели продолжает развиваться, район становится более удобным для жизни, а спрос на современные новостройки с отделкой и инфраструктурой остаётся высоким.

Покупка квартиры в этом жилом комплексе может быть интересна тем, кто ищет доступную новостройку в Ташкенте, хочет сохранить капитал или рассматривает недвижимость для аренды в перспективном районе.

Преимущества Yangi O’zbekiston Massivi

• жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента
• пешая доступность до метро «Толарик»
• квартиры с полной отделкой
• современные планировки
• открытый и подземный паркинг
• зелёные аллеи и зоны отдыха
• детские и спортивные площадки
• рядом магазины, школы, аптеки и супермаркеты
• удобный выезд к аэропорту
• перспективный район для покупки недвижимости

Yangi O’zbekiston Massivi — это современная новостройка в Сергели, которая сочетает комфорт, доступность, развитую инфраструктуру и удобные условия для покупки квартиры в Ташкенте. Проект подойдёт тем, кто ищет квартиру для жизни, семейного проживания или долгосрочных инвестиций в недвижимость.

Местонахождение на карте

Кухна Кумарык, Узбекистан
Образование
Транспорт

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Жилой квартал Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Кухна Кумарык, Узбекистан
от
$39,800
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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