Жилой квартал Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергели

Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента, созданный для комфортной жизни, семейного проживания и выгодной покупки квартиры от застройщика. Проект объединяет удобное расположение, продуманную инфраструктуру, современные инженерные решения и квартиры с полной отделкой.

Жилой комплекс расположен в Сергели, в пешей доступности от метро «Толарик». Такая локация делает проект удобным для ежедневной жизни: рядом находятся магазины, школы, аптеки, супермаркеты Havas и Makro, KFC, а также важные транспортные направления города.

Расположение в Сергели

Сергели — один из активно развивающихся районов Ташкента, где формируется новая комфортная городская среда. Здесь появляются современные жилые комплексы, развивается транспортная инфраструктура, открываются магазины, образовательные учреждения и сервисы для повседневной жизни.

Yangi O’zbekiston Massivi подойдёт покупателям, которые хотят купить квартиру в Ташкенте в районе с хорошей транспортной доступностью и при этом не переплачивать за центральную локацию. Близость к метро «Толарик» позволяет быстро добираться в разные части города, а расположение рядом с аэропортом делает комплекс удобным для тех, кто часто путешествует или работает в мобильном формате.

Квартиры с полной отделкой

Одно из важных преимуществ проекта — квартиры с отделкой «под ключ». Это особенно удобно для покупателей, которые хотят сократить дополнительные расходы после покупки недвижимости и быстрее переехать в новую квартиру.

В квартирах предусмотрены современные отделочные материалы: ламинат, плитка, сантехника и кухня. Светлые комнаты, функциональные планировки и энергоэффективные решения делают жильё удобным для повседневной жизни.

Покупка квартиры с готовой отделкой позволяет заранее понимать итоговый бюджет и не тратить время на длительный ремонт.

Инфраструктура жилого комплекса

Yangi O’zbekiston Massivi создаётся как полноценная жилая среда, где рядом с домом есть всё необходимое для комфорта жителей.

В проекте предусмотрены:

• открытый и подземный паркинг

• зарядки для электромобилей

• минибанк и банкоматы

• супермаркет

• умный шлагбаум

• зелёные аллеи

• детские площадки

• спортивные зоны

• благоустроенные пространства для отдыха

Такая инфраструктура делает жилой комплекс удобным для семей, молодых специалистов и покупателей, которые ценят практичность в ежедневной жизни.

Качество строительства

Комплексы компании TOWERUP строятся с применением качественных газоблоков, что повышает прочность зданий и энергоэффективность жилья. Также у компании есть собственное производство, бетонный завод PROMAX, проектный институт PEARL PROJECT, лаборатория качества и управляющая компания PBK.

Такой подход позволяет контролировать строительство на разных этапах и повышает доверие покупателей к проекту.

Для жизни и инвестиций

Квартиры в Yangi O’zbekiston Massivi подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента. Сергели продолжает развиваться, район становится более удобным для жизни, а спрос на современные новостройки с отделкой и инфраструктурой остаётся высоким.

Покупка квартиры в этом жилом комплексе может быть интересна тем, кто ищет доступную новостройку в Ташкенте, хочет сохранить капитал или рассматривает недвижимость для аренды в перспективном районе.

Преимущества Yangi O’zbekiston Massivi

• жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента

• пешая доступность до метро «Толарик»

• квартиры с полной отделкой

• современные планировки

• открытый и подземный паркинг

• зелёные аллеи и зоны отдыха

• детские и спортивные площадки

• рядом магазины, школы, аптеки и супермаркеты

• удобный выезд к аэропорту

• перспективный район для покупки недвижимости

Yangi O’zbekiston Massivi — это современная новостройка в Сергели, которая сочетает комфорт, доступность, развитую инфраструктуру и удобные условия для покупки квартиры в Ташкенте. Проект подойдёт тем, кто ищет квартиру для жизни, семейного проживания или долгосрочных инвестиций в недвижимость.