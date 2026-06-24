Жилой квартал Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP

Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергели
Yangi O’zbekiston Massivi — современный жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента, созданный для комфортной жизни, семейного проживания и выгодной покупки квартиры от застройщика. Проект объединяет удобное расположение, продуманную инфраструктуру, современные инженерные решения и квартиры с полной отделкой.
Жилой комплекс расположен в Сергели, в пешей доступности от метро «Толарик». Такая локация делает проект удобным для ежедневной жизни: рядом находятся магазины, школы, аптеки, супермаркеты Havas и Makro, KFC, а также важные транспортные направления города.
Расположение в Сергели
Сергели — один из активно развивающихся районов Ташкента, где формируется новая комфортная городская среда. Здесь появляются современные жилые комплексы, развивается транспортная инфраструктура, открываются магазины, образовательные учреждения и сервисы для повседневной жизни.
Yangi O’zbekiston Massivi подойдёт покупателям, которые хотят купить квартиру в Ташкенте в районе с хорошей транспортной доступностью и при этом не переплачивать за центральную локацию. Близость к метро «Толарик» позволяет быстро добираться в разные части города, а расположение рядом с аэропортом делает комплекс удобным для тех, кто часто путешествует или работает в мобильном формате.
Квартиры с полной отделкой
Одно из важных преимуществ проекта — квартиры с отделкой «под ключ». Это особенно удобно для покупателей, которые хотят сократить дополнительные расходы после покупки недвижимости и быстрее переехать в новую квартиру.
В квартирах предусмотрены современные отделочные материалы: ламинат, плитка, сантехника и кухня. Светлые комнаты, функциональные планировки и энергоэффективные решения делают жильё удобным для повседневной жизни.
Покупка квартиры с готовой отделкой позволяет заранее понимать итоговый бюджет и не тратить время на длительный ремонт.
Инфраструктура жилого комплекса
Yangi O’zbekiston Massivi создаётся как полноценная жилая среда, где рядом с домом есть всё необходимое для комфорта жителей.
В проекте предусмотрены:
• открытый и подземный паркинг
• зарядки для электромобилей
• минибанк и банкоматы
• супермаркет
• умный шлагбаум
• зелёные аллеи
• детские площадки
• спортивные зоны
• благоустроенные пространства для отдыха
Такая инфраструктура делает жилой комплекс удобным для семей, молодых специалистов и покупателей, которые ценят практичность в ежедневной жизни.
Качество строительства
Комплексы компании TOWERUP строятся с применением качественных газоблоков, что повышает прочность зданий и энергоэффективность жилья. Также у компании есть собственное производство, бетонный завод PROMAX, проектный институт PEARL PROJECT, лаборатория качества и управляющая компания PBK.
Такой подход позволяет контролировать строительство на разных этапах и повышает доверие покупателей к проекту.
Для жизни и инвестиций
Квартиры в Yangi O’zbekiston Massivi подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента. Сергели продолжает развиваться, район становится более удобным для жизни, а спрос на современные новостройки с отделкой и инфраструктурой остаётся высоким.
Покупка квартиры в этом жилом комплексе может быть интересна тем, кто ищет доступную новостройку в Ташкенте, хочет сохранить капитал или рассматривает недвижимость для аренды в перспективном районе.
Преимущества Yangi O’zbekiston Massivi
• жилой комплекс в Сергелийском районе Ташкента
• пешая доступность до метро «Толарик»
• квартиры с полной отделкой
• современные планировки
• открытый и подземный паркинг
• зелёные аллеи и зоны отдыха
• детские и спортивные площадки
• рядом магазины, школы, аптеки и супермаркеты
• удобный выезд к аэропорту
• перспективный район для покупки недвижимости
Yangi O’zbekiston Massivi — это современная новостройка в Сергели, которая сочетает комфорт, доступность, развитую инфраструктуру и удобные условия для покупки квартиры в Ташкенте. Проект подойдёт тем, кто ищет квартиру для жизни, семейного проживания или долгосрочных инвестиций в недвижимость.