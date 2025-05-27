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Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
2
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Застройщик
Modera Towers
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«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание с…
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Застройщик
STRONG HOUSES
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Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.
В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необ…
5
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Застройщик
Interra Group
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Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры.
В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфо…
4
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1
Застройщик
Anor development
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Новостройка Яккасарайском районе – Royal House
Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы.
Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обуст…
2
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1
Застройщик
OOO Royal House
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PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.
Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
1
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Застройщик
PRESTIGE Gardens
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Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естествен…
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Агентство
RED
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KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99
Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчив…
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1
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
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Новостройка Ташкента – Binkat
Описание:
Жилой комплекс Binkat – это современное жильё комфорт-класса, спроектированное для удобной и стильной жизни.
В ЖК предусмотрены:
✅ IP-домофон и видеонаблюдение
✅ Открытая парковка и лифты
✅ Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами…
Новостройка Ташкента - Newport
Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбина…
Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основ…
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Застройщик
ISTANBUL CITY
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Новостройка в городе Ташкенте Maljaan Residence.
Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта?
Компания better best предлагает апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса Maljaan Residence на улице …
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
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Агентство
RED
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Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади 40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект…
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Застройщик
Silver Flex
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Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
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Агентство
RED
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Цены от 1 100 $ за квм
Рассрочка 12 месяцев (предоплата 50% , рассрочка без процентов)
парковка Надземное бесплатное
Сдача жк к концу 2024
Этажность 12 этажей с учетом коммерческой недвижимость+подвал
потолок 3 метра
Состояние квартир при сдаче Черновая, Под ключ, White box (цена мен…
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1
Застройщик
Hilmar Development
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Новостройка Ташкента – Yakkasaroy
Описание:
Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки.
Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удал…
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монол…
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Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
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Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемни…
Shoshkent готовые квартиры в рассрочку на 24 месяца
Количество квартир ограничена осталось всего лишь несколько квартир. Телефон 555009090
Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м².…
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1
Застройщик
O'zbegim Development
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Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный историчес…
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Застройщик
O'zbegim Development
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Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального…
4
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жи…
4
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиент…
4
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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