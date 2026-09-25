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Новостройки в Яшнабадском районе, Узбекистан

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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"
Ташкент, Узбекистан
от
$41 290
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
ЖК Sad’O — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Паркентской. Проект создан для тех, кто ценит удобство городской жизни, спокойную атмосферу и продуманное пространство для семьи и отдыха. ✨ Концепция и архитектура Архитектура к…
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Жилой комплекс Muhabbat shahri
Жилой комплекс Muhabbat shahri
Жилой комплекс Muhabbat shahri
Жилой комплекс Muhabbat shahri
Жилой комплекс Muhabbat shahri
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Жилой комплекс Muhabbat shahri
Ташкент, Узбекистан
от
$1 015
Количество этажей 16
Проект Хон Сарая «Город любви» расположен по адресу Паркентская улица, 327Б, Яшнабадский район города Ташкента, до станции метро «Яшнабад» можно добраться за 2 минуты. Жилой комплекс состоит из 26 блоков, каждый блок состоит из 16 этажей с высотой потолков 3 м. В зоне проекта: - 2-этажная п…
Застройщик
Xon Saroy
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Застройщик
Xon Saroy
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Жилой комплекс Ramazon residence
Жилой комплекс Ramazon residence
Жилой комплекс Ramazon residence
Жилой комплекс Ramazon residence
Жилой комплекс Ramazon residence
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Жилой комплекс Ramazon residence
Ташкент, Узбекистан
от
$1 065
Количество этажей 10
Проект «Рамазан Резиденция» Хан Сарая, расположенный в Яшнабадском районе города Ташкента, расположен недалеко от 5-й станции метро «Катта Халка Ёли». Общее количество квартир – 370, здание состоит из 10 этажей. Высота потолка 3 м В зоне проекта: - 2-этажная парковка - детская площадка …
Застройщик
Xon Saroy
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Застройщик
Xon Saroy
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BPNBPN
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 46–102 м²
120 объектов недвижимости 120
Жилой комплекс - Бизнес класа -Этажность: 13 -Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок -Закрытая охраняемая территория -Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде! -Свободная планировка -Предоставляется 2х контурный котел -Видео наблюдение 24/7 -Подземный п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.4 – 48.1
58 895 – 69 383
Квартира 2 комнаты
51.4 – 77.7
70 366 – 114 897
Квартира 3 комнаты
73.0 – 102.3
91 476 – 150 573
Застройщик
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sad'o Comfort"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Для фасада жилого комплекса мы используем только высококачественные материалы соответствующие нашим собственным стандартам строительства. Это обеспечивает не только безопасность, но и привлекательный, эстетичный внешний вид домов. Безопасный и уютный закрытый двор, свободный от машин, иде…
Застройщик
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Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
Жилой комплекс GOROD
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Жилой комплекс GOROD
Ташкент, Узбекистан
от
$1 187
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолит…
Застройщик
MIRADOR GROUP
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MIRADOR GROUP
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Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
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Жилой комплекс Do'stlik
Ташкент, Узбекистан
от
$1 108
Количество этажей 5
Готовые квартиры в рассрочку с первым взносом от 30% остальное в рассрочку или ипотеку! 78-150-13-90 Жилой комплекс Dreamland "Do'stlik" практический готовые квартиры с кадастром выского качества, предлагет выгодные условия оплат. Звоните и зафиксируйте условия 781501390 О комплексе Жи…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
Жилой комплекс Yangiobod Residence
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Жилой комплекс Yangiobod Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$25 000
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
ЖК Yangiobod Residence - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК Yangiobod Residence, вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прох…
Застройщик
Millennium House
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Застройщик
Millennium House
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Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
Жилой комплекс Sad’O
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Жилой комплекс Sad’O
Ташкент, Узбекистан
от
$47 883
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Sad’;O — это ваш уголок спокойствия и умиротворения в шумном мегаполисе. Проект сочетает в себе элементы четырех стихий: воздух, вода, огонь и земля. Поэтому наряду с современными стандартами жилья, мы также продумали обширные зеленые пространства, зоны отдыха и места для прогулок. Откройте …
Застройщик
BI GROUP
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BI GROUP
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Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Olmos готовые квартиры в ипотеку и субсидию.  Спешите оформить Субсидию или Ипотеку на квартиры в Ташкенте.
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
Жилой комплекс Almaz Tower
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Жилой комплекс Almaz Tower
Ташкент, Узбекистан
от
$23 553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Almaz Tower Almaz Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет оди…
Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
Жилой квартал Qadriyat
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Жилой квартал Qadriyat
Ташкент, Узбекистан
от
$1 110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй.                                                                                                          В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты.  К тому же, для ва…
Застройщик
Binar group
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Застройщик
Binar group
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Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Жилой квартал Aviasozlar Plaza
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Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Ташкент, Узбекистан
от
$753
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Жилой комплекс Aviasozlar Plaza предлагает  готовые квартиры высокого качества и выгодную оплату 30% первый взнос , остаток после получения кадастра в Ипотеку. Звоните и зафиксируйте условия 781501390. Этот современный комплекс предлагает разнообразные планировки квартир, современные удобств…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Застройщик
Qorasuvriver
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Застройщик
Qorasuvriver
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Русский
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
$34 370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Площадь 29–54 м²
250 объектов недвижимости 250
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.6 – 53.9
36 148 – 93 161
Застройщик
Golden House
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Застройщик
Golden House
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Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Площадь 29–201 м²
337 объектов недвижимости 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 84.8
33 854 – 135 923
Квартира 2 комнаты
48.9 – 78.3
61 515 – 133 728
Квартира
63.3 – 201.4
42 634 – 343 996
Застройщик
Golden House
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Застройщик
Golden House
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English, Русский
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Ташкент, Узбекистан
от
$44 697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 29–60 м²
49 объектов недвижимости 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 59.6
43 857 – 97 256
Застройщик
Golden House
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Застройщик
Golden House
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Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
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Жилой квартал Grand City
Ташкент, Узбекистан
от
$22 133
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как б…
Застройщик
GRAND CAPITAL
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Жилой комплекс Izmir
Жилой комплекс Izmir
Жилой комплекс Izmir
Жилой комплекс Izmir
Жилой комплекс Izmir
Жилой комплекс Izmir
Ташкент, Узбекистан
от
$534
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
анный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объ…
Застройщик
Izmir Art Story
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Застройщик
Izmir Art Story
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Русский
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
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Жилой комплекс ЖК NEOM TOWER
Ташкент, Узбекистан
от
$534
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал …
Застройщик
Zras Biznes
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Застройщик
Zras Biznes
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Русский
Жилой комплекс BI Sado
Жилой комплекс BI Sado
Жилой комплекс BI Sado
Жилой комплекс BI Sado
Жилой комплекс BI Sado
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Жилой комплекс BI Sado
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространст…
Агентство
Vector Estate
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Агентство
Vector Estate
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Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Ташкент, Узбекистан
от
$42 200
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
D'CASA — современный жилой комплекс для комфортной жизни в Ташкенте D'CASA — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, безопасность и высокое качество городской среды. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные планировки квартир и развитую вну…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
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Жилой квартал "Centrum"
Ташкент, Узбекистан
от
$33 000
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
🏙 ЖК Centrum — квартиры комфорт+ класса в новом центре Ташкента Жилой комплекс Centrum — это современная новостройка комфорт+ класса в Ташкенте, расположенная в активно развивающемся районе “Янги Узбекистан”. Проект от Al-Bina сочетает удобство городской жизни, продуманную архитектуру и с…
Агентство
Domio
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Агентство
Domio
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Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Показать все Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Ташкент, Узбекистан
от
$76 000
#Яшнабад #Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2 - Панель - комнаты смежные - Балкон - есть не торец - Сан Узел - раздельно - Ремонт - евро - Мебель и техника - да - Цена: 76 000
Агентство
Baht Residence
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Агентство
Baht Residence
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Dreamland Do'stlik"
Ташкент, Узбекистан
от
$1 098
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Площадь 44–85 м²
85 объектов недвижимости 85
ЖК Dreamland Do’stlik — современный жилой комплекс в одном из самых удобных и динамично развивающихся районов города, с продуманной инфраструктурой, шаговой доступностью к школам, садам, магазинам и транспорту, закрытой охраняемой территорией, зелёными зонами и детскими площадками, энергоэфф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.9 – 52.3
53 598 – 73 888
Квартира 2 комнаты
57.3 – 57.6
72 373 – 84 338
Квартира 3 комнаты
72.4 – 84.7
90 561 – 116 177
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Жилой комплекс BI SANAT
Жилой комплекс BI SANAT
Жилой комплекс BI SANAT
Жилой комплекс BI SANAT
Жилой комплекс BI SANAT
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Жилой комплекс BI SANAT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
🎨 BI San’at — искусство жить красиво Жилой комплекс BI San’at — это не просто квартиры, это философия жизни, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» означает «искусство», и каждый элемент комплекса создан с эстетическим вкусом, вниманием к деталям и уважением к к…
Агентство
Vector Estate
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Агентство
Vector Estate
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Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Показать все Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Ташкент, Узбекистан
от
$63 000
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
#Яшнабад #Новостройка #Ферганскоешоссе #ЖКAssalomSohil #Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2 - Газаблок - Балкон - Есть - Сан Узел - Совмещённый - Ремонт - Евро - Мебель и техника - Да - Цена: 63.000
Агентство
Baht Residence
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Агентство
Baht Residence
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "MAFTUN MAKON"
Ташкент, Узбекистан
от
$41 659
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
MAFTUN MAKON — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, безопасность и удобную городскую инфраструктуру. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные решения и благоустроенную территорию, создавая комфортное пространство для жизни все…
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Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
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Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Ташкент, Узбекистан
от
$115 700
НДС
Год сдачи 2028
Количество этажей 32
C1 — премиальный жилой комплекс в центре Ташкента C1 — современный жилой комплекс премиум-класса в Ташкенте, расположенный в одном из самых востребованных районов столицы. Проект сочетает выразительную архитектуру, высокий уровень комфорта и выгодное расположение рядом с ключевыми объекта…
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Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
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Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Ташкент, Узбекистан
от
$145 000
Варианты отделки С отделкой
Продается уютный и комфортный дом в хорошем состоянии. Имеются все необходимые коммуникации: газ, вода, электричество и интернет. Комнаты светлые и просторные, двор ухоженный.Территория находится под круглосуточной охраной 24/7. Рядом находятся школа, детский сад, магазины и остановки общест…
Агентство
Baht Residence
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Baht Residence
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Жилой квартал Dreamland Parkent
Жилой квартал Dreamland Parkent
Жилой квартал Dreamland Parkent
Жилой квартал Dreamland Parkent
Жилой квартал Dreamland Parkent
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Жилой квартал Dreamland Parkent
Ташкент, Узбекистан
от
$1 047
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
ЖК Dreamland Parkent Новостройки 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС остальное оформляется в рассрочку . Расчеты можете получить по телефону мы вам гарантируем что вы сэконимите время и деньги. Звоните и зафиксируйте условия 781501390 Жилой комплекс бизнес класса! Для ценителей комфортной жизни! Жк расположен …
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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DREAMLAND DEVELOPMENT
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Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Показать все Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
от
$852
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
NRG Yangi Baxt — ваш новый уголок счастья! 🔑 Откройте для себя жилой комплекс, который сочетает в себе современные удобства и живописную природу. Расположенный у прекрасного озера, NRG Yangi Baxt — это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии и комфорту. 🌅 Основные особенности…
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NRG
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NRG
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Phenix Home"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Жилой комплекс «Phenix Home» — это комфортабельный и современный 6-этажный комплекс, расположенный в Яшнабадском районе города Ташкента. В нашем комплексе, который будет сдан в 4 квартале 2024 года, есть детская площадка и а
Застройщик
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Zamon"
Ташкент, Узбекистан
от
$47 895
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Zamon — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, безопасность и уютную атмосферу. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседнев…
Застройщик
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "D-Casa"
Ташкент, Узбекистан
от
$42 718
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
D Casa — современный жилой комплекс «Комфорт Плюс» в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, функциональность и перспективную инвестициею в недвижимости. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и удобную локацию, формируя пространство, где комфорт становится…
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
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Жилой комплекс ЖК "Bunyodkor"
Ташкент, Узбекистан
от
$20 700
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 35–54 м²
2 объекта недвижимости 2
Современный жилой комплекс располагающийся в удобной локации Яшнабадского района, недалеко от ул. Фергана Йули. В пешей доступности находится школа 216, детский сад 416, автобусная остановка, кафе, продуктовые магазины. В ЖК отличные планировки, без лишних квадратных метров. В каждой к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.5
22 700
Квартира 2 комнаты
53.5
32 100
Агентство
Domio
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Domio
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Клубный дом
Клубный дом
Клубный дом
Клубный дом
Клубный дом
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Клубный дом "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.
Ташкент, Узбекистан
от
$121 825
НДС
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
C1 — уникальный жилой комплекс в сердце Ташкента, который олицетворяет современный комфорт и архитектуру в стиле Нью-Йорка. Этот проект является символом престижа и утонченности, объединяя в себе изысканный дизайн и высокие стандарты жизни. Фасад комплекса, выполненный с исключительным внима…
Агентство
Domio
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Sokindiyor"
Ташкент, Узбекистан
от
$40 707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Sokindiyor — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, уют и практичность в повседневной жизни. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится ча…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Shohsaroy Towers"
Ташкент, Узбекистан
от
$57 847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 27
Shohsaroy Towers — современный жилой комплекс бизнес‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, стиль и продуманную городскую среду. Проект сочетает выразительную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где ка…
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Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
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Жилой квартал "BI SANAT"
Ташкент, Узбекистан
от
$54 120
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
BI SAN’AT — современный жилой комплекс комфорт-класса, где архитектура, эстетика и функциональность объединены в единую философию пространства. Название проекта переводится как «Искусство», подчёркивая концепцию жизни в окружении красоты, культуры и гармонии. Комплекс расположен в Ташкенте,…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "EMAN RIVERSIDE" - квартиры С РЕМОНТОМ на улице Карасу.
Ташкент, Узбекистан
от
$32 250
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Площадь 30 м²
1 объект недвижимости 1
Философия EMAN — дуб и река EMAN Riverside — это не просто жилой комплекс. Это пространство, где семья укореняется, растёт и чувствует уверенность в завтрашнем дне. Дуб символизирует устойчивость и силу — как дом, который становится опорой. Река Карасу — спокойствие и баланс — как…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.7
32 250
Агентство
Domio
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Агентство
Domio
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
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Жилой комплекс ЖК "Ресим"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
Идеальное расположение, тщательно продуманная концепция и превосходное качество реализации — вот, что составляет самое сердце бизнес-класса Resim. Крупнейшая холдинговая компания: девелоперский бизнес, гостиничный 4 ЖК совместно реализованных в Ташкенте 3 самостоятельных проекта в Ташкент…
Застройщик
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Жилой комплекс NRG Qorasuv
Жилой комплекс NRG Qorasuv
Жилой комплекс NRG Qorasuv
Жилой комплекс NRG Qorasuv
Жилой комплекс NRG Qorasuv
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Жилой комплекс NRG Qorasuv
Ташкент, Узбекистан
от
$1 324
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Qorasuv ЖК NRG Qorasuv находится в Мирзо-Улугбекском районе! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир все это о Qorasuv, безопасная территория и наличие парковочных мест. В комплексе 4 блока, 8 и 9 этажей, 132 квартиры. В распоряжении жильцов: Закрытый…
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NRG
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Застройщик
NRG
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Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»
Ташкент, Узбекистан
от
$86 500
Количество этажей 14
4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza» | Коробка | 84 м² | Закрытый двор | 86 500 $ 🔥 📝 ОПИСАНИЕ: ✅ Общая информация: Тип: 4-комнатная квартира в новостройке. Адрес: ЖК «Parkent FDG Plaza», Паркентский район. Этаж: 4/14. Площадь: 84 м². С…
Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
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Агентство
BAXTIBEK REAL ESTATE
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Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
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Жилой комплекс Жк " BI San'at "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
🎨 BI San’at — искусство жить красиво Жилой комплекс BI San’at — это не просто место для жизни, это философия, воплощённая в архитектуре, дизайне и атмосфере. Название «San’at» переводится как «искусство», и это отражает суть проекта: каждый элемент здесь создан с эстетическим вкусом, вним…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
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Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Жилой комплекс Zilan Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$929
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Zilan Residence жилой комплекс - комфорт класса! Цена за 1м2: 11 500 000 сум Рассрочка на 24 месяца. Адрес: Яшнабадский район, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Квадратура: 1 комнатная - 63 кв.м 2 комнатная - 65-79 кв.м 3 комнатная - 92-101 кв.м Подробнее про новостройку: • От…
Застройщик
ZILAN RESIDENCE
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Застройщик
ZILAN RESIDENCE
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Русский
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вмест…
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
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Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
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Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Aviasozlar"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 12
ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza»  Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправко…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Единый Центр Новостроек
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Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Mashxadi Residence Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района! Квартиры: 2 ком - 84 м² 3 ком - 99.7 м² 4х ком - 171 м² Сделайте первоначал…
Застройщик
Mashxadi Residence
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Застройщик
Mashxadi Residence
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Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Yangi Baxt "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
NRG Yangi Baxt представляет собой уютные дома, окруженные зелеными аллеями, расположенные в тихом и экологически чистом районе. Этот жилой квартал станет настоящим оазисом спокойствия и умиротворения среди шумного мегаполиса. Он основан на концепции близкой инфраструктуры, где общественные у…
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Жилой комплекс NRG ZAMON
Жилой комплекс NRG ZAMON
Жилой комплекс NRG ZAMON
Жилой комплекс NRG ZAMON
Жилой комплекс NRG ZAMON
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Жилой комплекс NRG ZAMON
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни. ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов …
Застройщик
NRG
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Застройщик
NRG
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Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Resim Tashkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли. Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строит…
Застройщик
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
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Застройщик
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
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Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента – Italiano Vero Italiano Vero – это новый 15-этажный жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе. Привлекательный и современный фасад здания выполнен в светлых тонах. Общая площадь составляет 21.000 квадратных метров. Он создан для тех, кто ищет жилье в развитом …
Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Само название жилого комплекса Green Island говорит о нашем желании создать утопающее в зелени жилое пространство, расположенное в центре города. Просторные и светлые квартиры с панорамными окнами придутся вам по вкусу, если вы мечтаете о доме за городом, но не готовы отказаться от удобств ж…
Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Русский
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Показать все Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Ташкент, Узбекистан
от
$42 620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Агентство
TENCORP.
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Агентство
TENCORP.
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Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Ташкент, Узбекистан
от
$762
В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Лучшие цены на квартиры — на старте продаж! Yangi Yashnobod начал строиться всего несколько м…
Застройщик
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
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Застройщик
HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
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Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
от
$95 000
Количество этажей 10
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся квартира 4х комнатная на шестом этаже, дом 10 этажей. 4/6/10 кирпичный. 95 кв.м Яшнабадский район ориентир Узбум Хокимият кафе София. Без отделки. Охраняемый двор, подземная парковка. Рядом есть магазины, кафе, остановка. Комфортное место для проживания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
90.0
130 000
Агентство
HubHouse Realty
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Агентство
HubHouse Realty
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Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
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Жилой квартал NRG MAFTUN MAKON
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
NRG Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно-развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. «…
Застройщик
NRG
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Застройщик
NRG
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English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Smart Town
Жилой комплекс Smart Town
Жилой комплекс Smart Town
Жилой комплекс Smart Town
Жилой комплекс Smart Town
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Жилой комплекс Smart Town
Ташкент, Узбекистан
от
$728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Современный жилой комплекс «Smart Town» от застройщика Baomin House призван обеспечить комфортную и безопасную жизнь своим резидентам. При строительстве используются высококачественные материалы и новые технологии, что обеспечивает сооружениям надежность конструкции с 9-балльной сейсмостойко…
Застройщик
OOO Baomin house
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Застройщик
OOO Baomin house
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новый жилой комплекс «Loft Residence», построенный в самом центре столицы, предлагает своим покупателям уютное жильё из качественных стройматериалов и комфортную жизнь. Застройщик – компания Ulkandevelopment, у которой 19-летний опыт в данной сфере. Дизайн ЖК спроектирован известной студией …
Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
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Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
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Жилой комплекс Жк " BI SA`DO "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса BI Sad’O — это не просто жилой комплекс, это философия баланса. Здесь каждый элемент — от архитектуры до ландшафта — вдохновлён четырьмя стихиями: воздухом, водой, огнём и землёй. Проект создан для тех, кто ищет умиротворение, стиль и каче…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Жилой комплекс Nasl Dahasi
Жилой комплекс Nasl Dahasi
Жилой комплекс Nasl Dahasi
Жилой комплекс Nasl Dahasi
Жилой комплекс Nasl Dahasi
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Жилой комплекс Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
от
$1 454
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и пр…
Застройщик
Binar group
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Застройщик
Binar group
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Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, ф…
Застройщик
Parkent Development
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Застройщик
Parkent Development
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English, Русский
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Многоквартирный жилой дом Миллий Хаус
Ташкент, Узбекистан
от
$510
Количество этажей 6
Площадь 47–595 м²
3 объекта недвижимости 3
Добро Пояловат против уникального развития дома - 5 -й этаж Хайси », Voploshayushchiy Styzera Rayona -Ulaugbekskogo Rayona. ЭТИКСКИЙ КОМПЛЕКС НАХОДИТСЯ В НЕПОДИСТИМЕ УНИВЕРСИТЕТ БИЛУШКИКС, Обшайя Не Толко Удобшто, нет и интеллектуальная атмосфера. SOCEDSTVO S Novym Parkom "Pridw эlomu mestu…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
47.2 – 53.8
51 072
Квартира 4 комнаты
89.4
107 280
Готовый бизнес
594.8
600 000
Застройщик
Ness Development
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Застройщик
Ness Development
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English, Русский, Oʻzbekcha
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