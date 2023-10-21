Новостройки в Яшнабадском районе, Узбекистан

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Продажа новостроек в Яшнабадский район

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Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ахангаранский район, Узбекистан
от
424,83 млн сум
Площадь 29–201 м²
535 объектов 535
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Ахангаранский район, Узбекистан
от
450,72 млн сум
Площадь 29–126 м²
164 объекта 164
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Golden House
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные дизайнерские идеи, либо уже с готовой чистовой отделкой. Greenwich воплотит истинно английский стиль жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта. Инфраструктура рассчитана исключительно на жильцов для их комфортного проживания. Продуманное расположение подземной и наземной парковки позволит реализовать концепцию закрытого двора. Во дворе предусмотрены зеленые зоны с детскими и игровыми площадками, зоны для отдыха, где вы сможете проводить время с семьей, друзьями и соседями. Фасад Британского квартала оформлен в изысканном английском стиле. Колористика фасада включает оттенки красно-оранжевого, темно серого и белого цветов, благодаря чему создается чувство правильной лаконичности. Стены украшены эстетически продуманной системой декора, лепниной с римскими орнаментами. Уникальной чертой комплекса также является наличие курантов, напоминающих часовую башню Биг-бен – одного из самых узнаваемых символов Великобритании.
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO «CHIMGAN HILLS»
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Жилой комплекс "Мусаффо"
Жилой комплекс "Мусаффо"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “STRONG BUILDING”
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Millenium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Binar Group
Жилой комплекс "Бруклин"
Жилой комплекс "Бруклин"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО «MAROKAND’S SKY
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Жилой комплекс "Юксалиш"
Жилой комплекс "Юксалиш"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO "Oltin Baliq"
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Ахангаранский район, Узбекистан
от
923,00 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем. Расположение в самом сердце Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля. Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Ахангаранский район, Узбекистан
от
917,63 млн сум
Сдача в: 2025
Агентство: Domio
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Жилой квартал "Nasl Dahasi"
Жилой квартал "Nasl Dahasi"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Binar Group
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 54–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Vek Building
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Жилой комплекс "Измир"
Жилой комплекс "Измир"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Izmir
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Кинут провода по потолку Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,2 м Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м. Имеются квадратуры: от  Инфраструктура: Детская площадка Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов. Подземная и надземная парковка. В площадке 6-8 квартир.  
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные  Тип постройки:  Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура:  В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка           Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год  
Жилой комплекс "Олимпия"
Жилой комплекс "Олимпия"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс "Неом Товер"
Жилой комплекс "Неом Товер"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “ZRAS BIZNES”
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.  
Жилой комплекс "Элизиум"
Жилой комплекс "Элизиум"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Жилой комплекс "Несс Сити"
Жилой комплекс "Несс Сити"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс "Мингчинор"
Жилой комплекс "Мингчинор"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "ASIA GLOBAL PRODUCTS"
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Vek Building
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, где твоё сердце. Начните свою новую жизнь в теплоте и уюте, с помощью комфортабельной квартиры в уникальном жилом комплексе QORASUV PLAZA. Здесь вас будет ждать жизнь со всеми удобствами и в полной безопасности, что было достигнуто благодаря собственной бизнес-зоне и круглосуточной системе охраны, действующей на всей закрытой территории комплекса. А большой выбор квартир и планировочных решений помогут вам найти идеальную квартиру для себя и своей семьи.
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  