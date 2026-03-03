  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Oila"

Ханабадтепа, Узбекистан
от
$38,070
от
$903/м²
;
4
ID: 33990
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Деревня
    Ханабадтепа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Oila — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Life Group Business, созданный для тех, кто ценит уют, функциональность и удобство городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию.
Фасады с панорамными окнами и аккуратные линии создают эстетичный внешний облик, подчёркивая комфорт и статус проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: премиум

  • Этажность: 16 этажей

  • Тип строительства: монолит + кирпич

  • Отделка: предчистовая / white box

  • Планировки: рациональные и функциональные решения для семей и активной жизни

🏢 Комфорт и удобство

  • современные входные группы

  • удобные подъезды и лифтовые зоны

  • коммерческие помещения на первых этажах

  • парковочные решения (подземный и наземный паркинг)

🌿 Благоустройство территории

  • зелёные внутренние дворы

  • прогулочные и рекреационные зоны

  • детские и спортивные площадки

  • зоны отдыха для общения и релаксации

  • система видеонаблюдения и охраны

📍 Локация

ЖК Oila расположен в Сергелийском районе Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, детские сады и транспортные остановки — всё для комфортной городской жизни.

Местонахождение на карте

Ханабадтепа, Узбекистан
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
