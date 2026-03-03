Жилой комплекс "Oila"

Oila — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Life Group Business, созданный для тех, кто ценит уют, функциональность и удобство городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию.

Фасады с панорамными окнами и аккуратные линии создают эстетичный внешний облик, подчёркивая комфорт и статус проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: премиум

Этажность: 16 этажей

Тип строительства: монолит + кирпич

Отделка: предчистовая / white box

Планировки: рациональные и функциональные решения для семей и активной жизни

🏢 Комфорт и удобство

современные входные группы

удобные подъезды и лифтовые зоны

коммерческие помещения на первых этажах

парковочные решения (подземный и наземный паркинг)

🌿 Благоустройство территории

зелёные внутренние дворы

прогулочные и рекреационные зоны

детские и спортивные площадки

зоны отдыха для общения и релаксации

система видеонаблюдения и охраны

📍 Локация

ЖК Oila расположен в Сергелийском районе Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады и транспортные остановки — всё для комфортной городской жизни.