Жилой комплекс "Oila"

Oila — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Life Group Business, созданный для тех, кто ценит уют, функциональность и удобство городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию.
Фасады с панорамными окнами и аккуратные линии создают эстетичный внешний облик, подчёркивая комфорт и статус проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: премиум
Этажность: 16 этажей
Тип строительства: монолит + кирпич
Отделка: предчистовая / white box
Планировки: рациональные и функциональные решения для семей и активной жизни
🏢 Комфорт и удобство
современные входные группы
удобные подъезды и лифтовые зоны
коммерческие помещения на первых этажах
парковочные решения (подземный и наземный паркинг)
🌿 Благоустройство территории
зелёные внутренние дворы
прогулочные и рекреационные зоны
детские и спортивные площадки
зоны отдыха для общения и релаксации
система видеонаблюдения и охраны
📍 Локация
ЖК Oila расположен в Сергелийском районе Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, детские сады и транспортные остановки — всё для комфортной городской жизни.