  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "BI Flagman"

Жилой комплекс "BI Flagman"

Ташкент, Узбекистан
от
$137,979
от
$2,587/м²
;
11
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33367
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Жилой комплекс BI Flagman — современный проект бизнес+ класса, расположенный в одном из перспективных районов Ташкента — Мирзо-Улугбекском районе, на улице Muhammad Yusuf. Комплекс создан как совместный проект компаний NRG-BI и Al-Bina и воплощает концепцию «роскошного минимализма», где эстетика архитектуры сочетается с функциональностью и высоким уровнем комфорта. 

Архитектурная концепция

В основе проекта — лаконичные формы, натуральные материалы и продуманная архитектура. Каждая деталь комплекса подчёркивает современный стиль жизни и статусность объекта. Пространства спроектированы так, чтобы создать ощущение открытости, света и визуальной лёгкости. 

Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес+
  • Этажность: 16 этажей
  • Высота потолков: 3 метра
  • Площадь квартир: от 55 до 226 м²
  • Продуманные планировки и высокий уровень инженерных решений 

Интерьеры и входные группы

Особое внимание уделено общественным пространствам. Просторные дизайнерские холлы выполнены в светлой палитре, украшены декоративными элементами и живыми растениями, создавая атмосферу уюта и премиальности с первых шагов в доме. 

Благоустройство территории

Закрытая территория комплекса формирует безопасное и комфортное пространство для жителей:

  • двор без автомобилей
  • современные детские площадки
  • зелёные прогулочные зоны
  • барбекю-зоны и места отдыха
  • система видеонаблюдения

Концепция закрытого и безопасного двора обеспечивает спокойствие и приватность для жителей комплекса. 

Локация

ЖК расположен в Мирзо-Улугбекском районе — одной из востребованных частей города с удобной транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой, что делает проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Black Tower
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Nurafshon Saroy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "BI Flagman"
Ташкент, Узбекистан
от
$137,979
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Жилой комплекс ЖК Greenpark Bozsu
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 …
Застройщик
Silver Flex
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Silver Flex
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Показать все Жилой комплекс Minor Towers
Жилой комплекс Minor Towers
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Застройщик
Binar group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Dombirobod City"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Dombirobod City — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, функциональность и удобный ритм городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и удобную локацию, формируя пространство для комфортной жизни к…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации