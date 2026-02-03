Жилой комплекс BI Flagman — современный проект бизнес+ класса, расположенный в одном из перспективных районов Ташкента — Мирзо-Улугбекском районе, на улице Muhammad Yusuf. Комплекс создан как совместный проект компаний NRG-BI и Al-Bina и воплощает концепцию «роскошного минимализма», где эстетика архитектуры сочетается с функциональностью и высоким уровнем комфорта.

Архитектурная концепция

В основе проекта — лаконичные формы, натуральные материалы и продуманная архитектура. Каждая деталь комплекса подчёркивает современный стиль жизни и статусность объекта. Пространства спроектированы так, чтобы создать ощущение открытости, света и визуальной лёгкости.

Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес+

Этажность: 16 этажей

Высота потолков: 3 метра

Площадь квартир: от 55 до 226 м²

Продуманные планировки и высокий уровень инженерных решений

Интерьеры и входные группы

Особое внимание уделено общественным пространствам. Просторные дизайнерские холлы выполнены в светлой палитре, украшены декоративными элементами и живыми растениями, создавая атмосферу уюта и премиальности с первых шагов в доме.

Благоустройство территории

Закрытая территория комплекса формирует безопасное и комфортное пространство для жителей:

двор без автомобилей

современные детские площадки

зелёные прогулочные зоны

барбекю-зоны и места отдыха

система видеонаблюдения

Концепция закрытого и безопасного двора обеспечивает спокойствие и приватность для жителей комплекса.

Локация

ЖК расположен в Мирзо-Улугбекском районе — одной из востребованных частей города с удобной транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой, что делает проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций