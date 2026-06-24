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Жилой квартал Beyterak. NRG-BI

Ташкент, Узбекистан
от
$27,200
НДС
от
$920/м²
;
7
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ID: 38140
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгиташкентский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Bayterak — жилой квартал нового поколения от NRG Uzbekistan

Когда речь заходит о выборе квартиры, всё больше покупателей обращают внимание не только на саму недвижимость, но и на среду, которая будет окружать их каждый день. Именно поэтому современные жилые кварталы становятся популярнее традиционных новостроек. Bayterak от NRG Uzbekistan создаётся как масштабное пространство для жизни, где важна каждая деталь: от архитектуры зданий до организации общественных зон и благоустройства территории.

Название проекта вдохновлено символом Байтерек, который в культуре тюркских народов ассоциируется с развитием, благополучием и прочным фундаментом для будущего. Эта идея отражена в концепции квартала, ориентированного на комфортное проживание семей, создание безопасной среды и формирование полноценного городского сообщества.

Масштабный проект в развивающейся части Ташкента

Bayterak является одним из крупных проектов компании NRG Uzbekistan, которая входит в число наиболее известных девелоперов страны. При разработке квартала особое внимание было уделено созданию единой экосистемы для жизни, где жильцы получают не просто квартиру, а доступ к продуманной городской инфраструктуре.

Проект включает современные жилые корпуса, благоустроенные дворы, прогулочные пространства и коммерческую инфраструктуру, необходимую для повседневной жизни.

В отличие от традиционной точечной застройки, концепция Bayterak предполагает создание полноценного квартала, где все элементы работают как единая система.

Архитектура, ориентированная на комфорт

Архитектурная концепция проекта сочетает современный городской стиль и практичность. Фасады выполнены в актуальной архитектурной эстетике, а сами здания формируют гармоничное городское пространство.

Большое внимание уделено естественному освещению квартир, удобству планировочных решений и организации общественных пространств.

Современные строительные технологии позволяют обеспечить:

• высокий уровень энергоэффективности;

• качественную шумоизоляцию;

• долговечность конструкций;

• комфортный микроклимат внутри помещений;

• надёжность инженерных коммуникаций.

Такие решения особенно важны для покупателей, рассматривающих квартиру как долгосрочный актив.

Пространство между домами важнее, чем кажется

Одной из особенностей Bayterak является подход к организации территории.

Во многих новостройках основное внимание уделяется зданиям. В Bayterak акцент сделан на пространстве между ними.

На территории квартала предусмотрены:

• прогулочные аллеи;

• зелёные зоны отдыха;

• современные детские площадки;

• спортивные пространства;

• места для общения жителей;

• безопасные дворовые территории;

• коммерческие объекты шаговой доступности.

Благодаря этому жители получают не только квартиру, но и комфортную среду для повседневной жизни.

Семейный квартал для нескольких поколений

Bayterak создаётся как квартал, в котором комфортно жить людям разных возрастов.

Для детей предусмотрены игровые пространства и безопасные маршруты внутри комплекса.

Для взрослых важную роль играют благоустроенные зоны отдыха, магазины, сервисы и удобная транспортная доступность.

Для старшего поколения преимуществом становятся озеленённые территории, удобные прогулочные маршруты и спокойная атмосфера внутри квартала.

Такой подход делает проект универсальным решением для семейного проживания.

Почему Bayterak интересен инвесторам

Рынок недвижимости Ташкента продолжает активно расти, а современные жилые кварталы с развитой инфраструктурой традиционно пользуются высоким спросом.

Практика показывает, что проекты комплексного освоения территории зачастую демонстрируют более стабильный рост стоимости по сравнению с обычными жилыми домами.

На инвестиционную привлекательность Bayterak влияют сразу несколько факторов:

• известный девелопер NRG Uzbekistan;

• масштабность проекта;

• современная архитектурная концепция;

• благоустроенная территория;

• востребованный формат семейного жилья;

• высокий спрос на качественные новостройки Ташкента.

Поэтому квартиры в подобных проектах рассматриваются не только как жильё, но и как инструмент сохранения капитала.

Что получает покупатель

Покупая квартиру в Bayterak, будущий собственник получает гораздо больше, чем квадратные метры.

Это возможность жить в современном жилом квартале, пользоваться развитой инфраструктурой, отдыхать в благоустроенных общественных пространствах и находиться в комфортной городской среде, созданной по современным стандартам девелопмента.

Bayterak — это проект для тех, кто выбирает не просто квартиру в Ташкенте, а полноценную среду для жизни, работы, отдыха и будущего своей семьи.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой квартал Beyterak. NRG-BI
Ташкент, Узбекистан
от
$27,200
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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