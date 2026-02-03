Жилой комплекс "Regnum Plaza"

Regnum Plaza — современный жилой комплекс бизнес-класса в центральной части Ташкента, созданный для тех, кто ценит высокий стандарт жизни, эстетику и продуманный комфорт. Проект объединяет архитектурную выразительность, богатую внутреннюю инфраструктуру и атмосферу статусного городского пространства.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса разработана как полноценное искусство формы: динамичная геометрия фасадов, игра света и тени и благородная палитра оттенков меди и золота создают узнаваемый облик проекта.
В отделке используются клинкерный кирпич и материалы разных фактур, что подчёркивает характер и индивидуальность комплекса.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Количество блоков: 11
Количество квартир: 776
Этапы строительства: 3 очереди
Общая площадь проекта: ≈ 30 000 м²
Концепция: современное комфортное пространство в центре города
🏢 Дизайнерские входные группы
В проекте реализованы элегантные лобби с большими витражными окнами и мягким освещением. Все входные группы оформлены в концепции безбарьерной среды — предусмотрены лифты с прямым доступом во внутренний двор и удобные зоны ожидания.
🌿 Благоустройство и комфорт
Территория комплекса создаёт приватную атмосферу для отдыха и активной жизни:
стильные lounge-зоны во дворе
открытые и закрытые детские площадки
workout-зона и беговые дорожки
многофункциональная спортивная площадка
игровые комнаты и музыкальная комната
event-пространства для встреч и праздников
авторский ландшафтный дизайн
Такой подход формирует пространство, где комфорт, спорт и семейный отдых гармонично сочетаются в одном месте.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
охраняемый паркинг с видеонаблюдением
зарядные станции для электромобилей
химчистка на территории
помещение для хранения детских колясок
автомойка
собственная пекарня
Это позволяет решать повседневные задачи, не покидая комплекс.
📍 Локация
Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на улице Сайрам, в центральной части города. Локация окружена развитой инфраструктурой — рядом школы, детские сады, спортивные объекты, кафе и торговые точки.