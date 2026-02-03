  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Regnum Plaza"

Ташкент, Узбекистан
от
$73,414
от
$1,730/м²
23.02.2026
$73,753
23.02.2026
$1,730
;
4
ID: 33900
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Regnum Plaza — современный жилой комплекс бизнес-класса в центральной части Ташкента, созданный для тех, кто ценит высокий стандарт жизни, эстетику и продуманный комфорт. Проект объединяет архитектурную выразительность, богатую внутреннюю инфраструктуру и атмосферу статусного городского пространства.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса разработана как полноценное искусство формы: динамичная геометрия фасадов, игра света и тени и благородная палитра оттенков меди и золота создают узнаваемый облик проекта.

В отделке используются клинкерный кирпич и материалы разных фактур, что подчёркивает характер и индивидуальность комплекса.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Количество блоков: 11

  • Количество квартир: 776

  • Этапы строительства: 3 очереди

  • Общая площадь проекта: ≈ 30 000 м²

  • Концепция: современное комфортное пространство в центре города

🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте реализованы элегантные лобби с большими витражными окнами и мягким освещением. Все входные группы оформлены в концепции безбарьерной среды — предусмотрены лифты с прямым доступом во внутренний двор и удобные зоны ожидания.

🌿 Благоустройство и комфорт

Территория комплекса создаёт приватную атмосферу для отдыха и активной жизни:

  • стильные lounge-зоны во дворе

  • открытые и закрытые детские площадки

  • workout-зона и беговые дорожки

  • многофункциональная спортивная площадка

  • игровые комнаты и музыкальная комната

  • event-пространства для встреч и праздников

  • авторский ландшафтный дизайн

Такой подход формирует пространство, где комфорт, спорт и семейный отдых гармонично сочетаются в одном месте.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • охраняемый паркинг с видеонаблюдением

  • зарядные станции для электромобилей

  • химчистка на территории

  • помещение для хранения детских колясок

  • автомойка

  • собственная пекарня

Это позволяет решать повседневные задачи, не покидая комплекс.

📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на улице Сайрам, в центральной части города. Локация окружена развитой инфраструктурой — рядом школы, детские сады, спортивные объекты, кафе и торговые точки.

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
