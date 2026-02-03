Жилой комплекс "Regnum Plaza"

Regnum Plaza — современный жилой комплекс бизнес-класса в центральной части Ташкента, созданный для тех, кто ценит высокий стандарт жизни, эстетику и продуманный комфорт. Проект объединяет архитектурную выразительность, богатую внутреннюю инфраструктуру и атмосферу статусного городского пространства.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса разработана как полноценное искусство формы: динамичная геометрия фасадов, игра света и тени и благородная палитра оттенков меди и золота создают узнаваемый облик проекта.

В отделке используются клинкерный кирпич и материалы разных фактур, что подчёркивает характер и индивидуальность комплекса.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Количество блоков: 11

Количество квартир: 776

Этапы строительства: 3 очереди

Общая площадь проекта: ≈ 30 000 м²

Концепция: современное комфортное пространство в центре города

🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте реализованы элегантные лобби с большими витражными окнами и мягким освещением. Все входные группы оформлены в концепции безбарьерной среды — предусмотрены лифты с прямым доступом во внутренний двор и удобные зоны ожидания.

🌿 Благоустройство и комфорт

Территория комплекса создаёт приватную атмосферу для отдыха и активной жизни:

стильные lounge-зоны во дворе

открытые и закрытые детские площадки

workout-зона и беговые дорожки

многофункциональная спортивная площадка

игровые комнаты и музыкальная комната

event-пространства для встреч и праздников

авторский ландшафтный дизайн

Такой подход формирует пространство, где комфорт, спорт и семейный отдых гармонично сочетаются в одном месте.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

охраняемый паркинг с видеонаблюдением

зарядные станции для электромобилей

химчистка на территории

помещение для хранения детских колясок

автомойка

собственная пекарня

Это позволяет решать повседневные задачи, не покидая комплекс.

📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, на улице Сайрам, в центральной части города. Локация окружена развитой инфраструктурой — рядом школы, детские сады, спортивные объекты, кафе и торговые точки.