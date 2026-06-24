  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой квартал Golden Lake

Жилой квартал Golden Lake

Ташкент, Узбекистан
от
$42,750
НДС
от
$1,450/м²
;
8
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 38139
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Адрес
    Алтынкуль 2-й проезд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Golden Lake — жилой квартал у озера в Мирабадском районе Ташкента

Golden Lake — современный жилой комплекс в Мирабадском районе Ташкента, где городской комфорт сочетается с природным окружением. Проект создаётся на территории площадью более 4 гектаров и предлагает новый формат жизни для тех, кто хочет жить рядом с зелёными зонами, прогулочными маршрутами и водоёмом, не покидая пределы столицы. Более 70% территории комплекса отведено под благоустройство, озеленение и общественные пространства для жителей.

В условиях стремительного развития Ташкента всё больше покупателей ищут не просто квартиру, а комфортную среду для жизни. Именно такую концепцию предлагает Golden Lake. Здесь внимание уделяется не только самим домам, но и пространству между ними: зелёным аллеям, местам для прогулок, отдыху с семьёй и безопасной атмосфере внутри квартала.

Жизнь рядом с озером и парком

Одной из главных особенностей проекта является расположение рядом с живописным озером и зелёными зонами отдыха. Такое окружение создаёт особую атмосферу спокойствия, которой часто не хватает в крупных городах.

Утренние прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, отдых после рабочего дня и возможность проводить больше времени с семьёй становятся частью повседневной жизни жителей комплекса.

Близость к парку имени Фурката делает локацию ещё более привлекательной для семей с детьми и людей, ведущих активный образ жизни.

Мирабадский район — один из самых востребованных районов столицы

Golden Lake строится в Мирабадском районе, который традиционно считается одним из наиболее удобных и престижных районов Ташкента.

Рядом находятся:

• школы и детские сады

• супермаркеты и торговые объекты

• спортивные клубы

• медицинские учреждения

• парк Фурката

• Мирабадский рынок

• основные транспортные артерии города

Благодаря удачному расположению жители могут быстро добраться до центра города, деловых районов и ключевых инфраструктурных объектов.

Современный квартал для комфортной жизни

Проект включает десять жилых корпусов высотой до 16 этажей, выполненных по современным стандартам строительства. Монолитный каркас и заполнение газоблоком обеспечивают надёжность, энергоэффективность и комфортный микроклимат внутри квартир. Высота потолков достигает 3 метров, что делает помещения более светлыми и просторными.

Покупателям доступны квартиры различных площадей и планировок, что позволяет подобрать вариант как для молодой семьи, так и для большой семьи с детьми.

Безопасность и инфраструктура внутри комплекса

Концепция Golden Lake предусматривает создание комфортной и безопасной среды для жителей.

На территории предусмотрены:

• двор без автомобилей

• круглосуточная охрана

• видеонаблюдение

• подземный паркинг

• детские площадки

• беседки и зоны отдыха

• коммерческие помещения

• супермаркет

• зелёные зоны

• места для прогулок и отдыха

Такой подход позволяет создать полноценный городской квартал, где всё необходимое находится рядом с домом.

Выгодная покупка квартиры в Ташкенте

Golden Lake подойдёт как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента. Мирабадский район стабильно остаётся одним из самых востребованных на рынке, а качественные проекты с большой территорией и собственной инфраструктурой традиционно пользуются высоким спросом.

Развитие района, благоустроенная территория комплекса и уникальная концепция проживания рядом с озером формируют хороший потенциал роста стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе.

Почему выбирают Golden Lake

• жилой комплекс в Мирабадском районе Ташкента

• квартиры от застройщика

• расположение рядом с озером

• более 70% территории занимает благоустройство

• собственная внутренняя инфраструктура

• двор без автомобилей

• подземный паркинг

• современные планировки

• развитая инфраструктура района

• высокий инвестиционный потенциал

Golden Lake — это современный жилой квартал, который объединяет природу, комфорт и преимущества городской жизни. Проект станет отличным выбором для тех, кто хочет купить квартиру в Ташкенте в перспективном районе, рядом с зелёными зонами и современной инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Golden Lake
Ташкент, Узбекистан
от
$42,750
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Актуальные новости в Узбекистане
Смена ролей: торговые площади против складов. Куда выгоднее вкладывать в Ташкенте и пригороде?
24.06.2026
Смена ролей: торговые площади против складов. Куда выгоднее вкладывать в Ташкенте и пригороде?
Ипотека без справки о доходах: как самозанятому купить жилье в 2026 году в Узбекистане
20.06.2026
Ипотека без справки о доходах: как самозанятому купить жилье в 2026 году в Узбекистане
Налог на имущество: сколько теперь стоит владеть квартирой в Ташкенте и регионах?
17.06.2026
Налог на имущество: сколько теперь стоит владеть квартирой в Ташкенте и регионах?
Инвестиционный маневр: почему региональные центры Узбекистана стали выгоднее Ташкента для вложений
13.06.2026
Инвестиционный маневр: почему региональные центры Узбекистана стали выгоднее Ташкента для вложений
Проверка на прочность: как с помощью системы "Прозрачное строительство" узнать всю правду о застройщике в Узбекистане
10.06.2026
Проверка на прочность: как с помощью системы "Прозрачное строительство" узнать всю правду о застройщике в Узбекистане
Пассивный доход без хлопот: как передать квартиру в доверительное управление в 2026 году в Узбекистане
08.06.2026
Пассивный доход без хлопот: как передать квартиру в доверительное управление в 2026 году в Узбекистане
Кластеры вместо ТЧСЖ: как новая система управления жильем изменит ваши счета за коммуналку
04.06.2026
Кластеры вместо ТЧСЖ: как новая система управления жильем изменит ваши счета за коммуналку
Зеленый квартал: почему квартиры рядом с парковыми зонами и «зелеными поясами» подорожают больше всего?
01.06.2026
Зеленый квартал: почему квартиры рядом с парковыми зонами и «зелеными поясами» подорожают больше всего?
Показать все публикации