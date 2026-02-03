Жилой комплекс "BI 4U Tashkent"

🏙 Жилой комплекс 4U — современный ритм городской жизни

4U — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для активных людей, ценящих комфорт, функциональность и стиль. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные планировки и атмосферу динамичного города, формируя пространство для комфортной жизни и отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном минималистичном стиле — строгие линии, лаконичные фасады и гармоничное сочетание материалов создают выразительный и статусный образ проекта.

Особое внимание уделено визуальной лёгкости здания и комфорту проживания, благодаря чему комплекс органично вписывается в городскую среду.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Этажность: современный многоэтажный формат

Высота потолков: комфортная для ощущения пространства

Площади квартир: разнообразные планировки для разных форматов жизни

Рациональное использование каждого квадратного метра

🏢 Современные входные группы

В проекте предусмотрены стильные дизайнерские холлы с современной отделкой и продуманным освещением.

Безбарьерная среда обеспечивает удобство для семей с детьми, пожилых людей и комфортный доступ для всех жителей комплекса.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция территории направлена на безопасность и комфорт жителей:

закрытая территория

двор без автомобилей

видеонаблюдение

детские и прогулочные зоны

места для отдыха жителей

Такой формат создаёт спокойную атмосферу внутри комплекса, несмотря на активный ритм города.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфорта жителей предусмотрены:

парковочные места

зоны хранения

современные инженерные решения

комфортные общественные пространства

📍 Локация

Жилой комплекс 4U расположен в удобной городской локации Ташкента, обеспечивающей быстрый доступ к основным транспортным артериям, деловой инфраструктуре, торговым объектам и зонам отдыха.