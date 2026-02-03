  1. Realting.uz
Жилой комплекс "BI 4U Tashkent"

Ташкент, Узбекистан
от
$59,467
от
$1,783/м²
;
3
ID: 33896
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 800 м)
  • Метро
    Pushkin (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

🏙 Жилой комплекс 4U — современный ритм городской жизни

4U — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для активных людей, ценящих комфорт, функциональность и стиль. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные планировки и атмосферу динамичного города, формируя пространство для комфортной жизни и отдыха.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном минималистичном стиле — строгие линии, лаконичные фасады и гармоничное сочетание материалов создают выразительный и статусный образ проекта.

Особое внимание уделено визуальной лёгкости здания и комфорту проживания, благодаря чему комплекс органично вписывается в городскую среду.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес
  • Этажность: современный многоэтажный формат
  • Высота потолков: комфортная для ощущения пространства
  • Площади квартир: разнообразные планировки для разных форматов жизни
  • Рациональное использование каждого квадратного метра

🏢 Современные входные группы

В проекте предусмотрены стильные дизайнерские холлы с современной отделкой и продуманным освещением.

Безбарьерная среда обеспечивает удобство для семей с детьми, пожилых людей и комфортный доступ для всех жителей комплекса.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция территории направлена на безопасность и комфорт жителей:

  • закрытая территория
  • двор без автомобилей
  • видеонаблюдение
  • детские и прогулочные зоны
  • места для отдыха жителей

Такой формат создаёт спокойную атмосферу внутри комплекса, несмотря на активный ритм города.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфорта жителей предусмотрены:

  • парковочные места
  • зоны хранения
  • современные инженерные решения
  • комфортные общественные пространства

📍 Локация

Жилой комплекс 4U расположен в удобной городской локации Ташкента, обеспечивающей быстрый доступ к основным транспортным артериям, деловой инфраструктуре, торговым объектам и зонам отдыха.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации