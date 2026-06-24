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Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel

Ташкент, Узбекистан
от
$42,200
НДС
от
$1,350/м²
;
5
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ID: 38138
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

D'CASA — современный жилой комплекс для комфортной жизни в Ташкенте

D'CASA — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, безопасность и высокое качество городской среды. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные планировки квартир и развитую внутреннюю инфраструктуру, позволяя жителям наслаждаться комфортной жизнью каждый день.

Сегодня покупатели недвижимости выбирают не просто квартиру, а образ жизни. Именно поэтому жилой комплекс D'CASA предлагает комфортное пространство для семей, молодых специалистов и инвесторов, рассматривающих покупку недвижимости в Ташкенте как надёжный способ сохранения капитала.

Удобное расположение и развитая инфраструктура

Одним из главных преимуществ D'CASA является удобное расположение. Жители комплекса получают быстрый доступ к основным транспортным магистралям города, образовательным учреждениям, торговым объектам и зонам отдыха.

Рядом с жилым комплексом находятся:

• школы и детские сады

• супермаркеты и магазины

• медицинские учреждения

• кафе и рестораны

• спортивные объекты

• остановки общественного транспорта

Развитая инфраструктура позволяет экономить время на ежедневных поездках и делает проживание максимально комфортным для всей семьи.

Современные квартиры для жизни

В D'CASA представлены квартиры с функциональными планировками, созданными с учётом современных требований к жилью. Пространство организовано таким образом, чтобы каждый квадратный метр использовался максимально эффективно.

Большие окна обеспечивают хорошее естественное освещение помещений, а современные инженерные решения помогают создать комфортный микроклимат в любое время года.

Квартиры подойдут как для молодых семей, так и для покупателей, которые ищут просторное и удобное жильё в новом жилом комплексе Ташкента.

Закрытая территория и безопасность

Особое внимание в проекте уделено безопасности и комфорту жителей. Закрытая территория помогает создать спокойную атмосферу для проживания и отдыха.

Благоустроенные внутренние дворы, прогулочные зоны, места для отдыха и современные детские площадки формируют комфортную среду, где приятно проводить время всей семьёй.

Концепция комплекса ориентирована на создание безопасного пространства без лишнего городского шума и высокой транспортной нагрузки внутри территории.

Пространство для отдыха и активной жизни

D'CASA — это не только квартиры, но и полноценная среда для жизни. На территории комплекса предусмотрены зоны отдыха, озеленённые пространства и места для активного досуга.

Благоустройство территории позволяет жителям проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом и отдыхать рядом с домом.

Современные стандарты строительства и внимание к деталям делают проект привлекательным для людей, которые ценят комфортную городскую среду и высокий уровень качества жизни.

Инвестиционная привлекательность

Рынок новостроек Ташкента продолжает активно развиваться, а качественные жилые комплексы остаются востребованными как среди покупателей жилья, так и среди инвесторов.

D'CASA представляет интерес для тех, кто рассматривает инвестиции в недвижимость Ташкента. Современный формат проекта, востребованная локация и высокий уровень комфорта способны положительно влиять на стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

Квартира в новом жилом комплексе может стать как комфортным жильём для семьи, так и активом для получения дохода от аренды или последующей перепродажи.

Преимущества жилого комплекса D'CASA

• современная новостройка в Ташкенте

• квартиры от застройщика

• удобное расположение

• функциональные планировки

• благоустроенная территория

• закрытый двор

• детские и прогулочные зоны

• развитая инфраструктура района

• высокий уровень комфорта

• перспективность для инвестиций

D'CASA — это современный жилой комплекс в Ташкенте, который объединяет качественное строительство, удобную локацию и комфортную среду для жизни. Проект станет отличным выбором для тех, кто хочет купить квартиру в новостройке для собственного проживания или выгодно инвестировать в недвижимость столицы.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Досуг

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Жилой квартал D-Casa. Dreamlevel
Ташкент, Узбекистан
от
$42,200
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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