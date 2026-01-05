Жилой квартал "Centrum"

Ташкент, Узбекистан
от
$49,800
НДС
от
$1,400/м²
;
11
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 ЖК Centrum — квартиры комфорт+ класса в новом центре Ташкента

Жилой комплекс Centrum — это современная новостройка комфорт+ класса в Ташкенте, расположенная в активно развивающемся районе “Янги Узбекистан”. Проект от Al-Bina сочетает удобство городской жизни, продуманную архитектуру и спокойную атмосферу для ежедневного комфорта.

🏡 Квартиры в новостройке Centrum

В комплексе представлены:

  • студии, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
  • современные европланировки
  • квартиры с террасами и балконами
  • площади от 27 до 92 м²

Небольшая этажность (4–7 этажей) и всего 4–6 квартир на этаже создают комфортное соседство и приватную атмосферу.

🌿 Концепция и атмосфера

Centrum — это:

  • малоэтажная застройка
  • спокойная и “человечная” среда
  • единый архитектурный стиль

Здесь формируется ощущение уюта и порядка — место, где хочется жить каждый день.

🌿 Инфраструктура и двор

На территории комплекса:

  • закрытый двор без машин
  • прогулочные зоны и зелёные аллеи
  • детские площадки и зоны отдыха
  • workout-зона и беговые дорожки
  • летний кинотеатр
  • BBQ-зона и беседки

Двор спроектирован как безопасное пространство для жизни, отдыха и общения.

🏢 Коммерческая недвижимость и инвестиции

Комплекс включает:

  • коммерческие помещения
  • площади под бизнес
  • высокий потенциал аренды

Подходит для тех, кто ищет инвестиции в недвижимость Ташкента или коммерцию в новостройке.

🏗 Комфорт и технологии

  • дизайнерские холлы
  • лифты и IP-домофония
  • колясочные и зоны хранения
  • охрана и видеонаблюдение 24/7
  • зарядки для электромобилей

Все решения направлены на комфорт повседневной жизни.

📍 Локация

ЖК расположен в новом центре города:

  • рядом парк “Янги Узбекистан”
  • Олимпийский городок
  • Central Asian Expocenter
  • школы, медицина и университеты

Отличная транспортная доступность и перспективное развитие района делают проект выгодным для жизни и инвестиций.

📈 Почему это выгодно

  • новый центр города → рост цен
  • комфорт+ класс → ликвидность
  • малоэтажная застройка → спрос
  • развитая инфраструктура → удобство

👉 Подходит для:
🎯 Итог

ЖК Centrum — это современный жилой комплекс с акцентом на комфорт, приватность и качество жизни. Отличный вариант как для проживания, так и для инвестиций.

