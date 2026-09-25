Новостройки в Шайхантахурском районе, Узбекистан

Ташкент, Узбекистан

Удобное расположение в центре города Park City Labzak располагается на пересечении улиц Лабзак и Зульфияханум в Шайхантахурском районе. В шаговой доступности находятся 5 детских садиков, более 4 школ, более 10 парков в округе, 450м до крупнейшего парка “Navruz”, а до сквера А. Тимура всего …