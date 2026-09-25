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Новостройки в Бектимирском районе, Узбекистан

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Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Жилой комплекс Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
от
$13 500
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Застройщик
ETALON BUILDING
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Застройщик
ETALON BUILDING
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Musaffo maskan можете приобрести готовые квартиры для жилья. Под субсидию и ипотеку по выгодным условиям
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Yangi Baxt"
Ташкент, Узбекистан
от
$28 962
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Yangi Baxt — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, безопасность и спокойную атмосферу для жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя комфортное пространство для всей…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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BPNBPN
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Показать все Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой. Концепция и инфраструктура П…
Агентство
Vector Estate
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Агентство
Vector Estate
Языки общения
English, Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнат…
Застройщик
Qorasuvriver
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Застройщик
Qorasuvriver
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Жилой комплекс ЖК Юксалиш
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 меся…
Застройщик
Oltin Baliq
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Застройщик
Oltin Baliq
Языки общения
Русский
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Если ищете квартиру в новом доме, но не хотите переплачивать за центр, обратите внимание на новостройки в Бектемирском районе. Это один из активно развивающихся районов Ташкента, где сочетаются доступные цены, чистая экология и современная застройка.

Бектемирский район — идеальный выбор для тех, кто ценит:

  • спокойную атмосферу, подальше от городского шума;
  • свежий воздух благодаря близости к зелёным зонам и меньшему числу промышленных объектов;
  • новые жилые комплексы с благоустроенной территорией, парковками, детскими площадками и хорошей инфраструктурой;
  • удобную транспортную доступность — из Бектемира легко добраться до других районов Ташкента.

В каталоге вы найдёте актуальные предложения квартир в новостройках Бектемирского района — с фото, планировками, ценами и сроками сдачи.

Почему стоит выбрать новостройку именно здесь:

  • цены ниже, чем в центральных районах, но при этом качество жилья соответствует современным стандартам;
  • есть как доступные квартиры, так и комфорт-класса — на выбор по вашему бюджету;
  • новостройки подойдут как для переезда с семьёй, так и для инвестиций в арендуемое жильё.

Все дома строятся с учётом новых строительных норм, с упором на комфорт, безопасность и энергосбережение.

Часто задаваемые вопросы о новостройках в Бектимирском районе

Какие преимущества у новостроек в Бектемирском районе?

Район активно развивается, стоимость жилья пока ниже, чем в центре, при этом есть все необходимое для комфортной жизни.

Какие застройщики работают в Бектемирском районе?

В районе представлены как крупные застройщики, так и локальные строительные компании с хорошей репутацией.

Есть ли рядом школы и детские сады?

Да, район обеспечен образовательными учреждениями, магазинами и поликлиниками.

Какие планировки доступны?

От студий до просторных 3- и 4-комнатных квартир. Есть варианты с балконами, террасами и гардеробными.

Можно ли оформить ипотеку?

Да, большинство новостроек доступны в ипотеку от местных банков.