Новостройки в Бектимирском районе, Узбекистан

Если ищете квартиру в новом доме, но не хотите переплачивать за центр, обратите внимание на новостройки в Бектемирском районе. Это один из активно развивающихся районов Ташкента, где сочетаются доступные цены, чистая экология и современная застройка.

Бектемирский район — идеальный выбор для тех, кто ценит:

спокойную атмосферу, подальше от городского шума;

свежий воздух благодаря близости к зелёным зонам и меньшему числу промышленных объектов;

новые жилые комплексы с благоустроенной территорией, парковками, детскими площадками и хорошей инфраструктурой;

удобную транспортную доступность — из Бектемира легко добраться до других районов Ташкента.

В каталоге вы найдёте актуальные предложения квартир в новостройках Бектемирского района — с фото, планировками, ценами и сроками сдачи.

Почему стоит выбрать новостройку именно здесь:

цены ниже, чем в центральных районах, но при этом качество жилья соответствует современным стандартам;

есть как доступные квартиры, так и комфорт-класса — на выбор по вашему бюджету;

новостройки подойдут как для переезда с семьёй, так и для инвестиций в арендуемое жильё.

Все дома строятся с учётом новых строительных норм, с упором на комфорт, безопасность и энергосбережение.