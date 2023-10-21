Новостройки в Бектимирском районе, Узбекистан

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Продажа новостроек в Бектимирский район

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Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Qorasuvriver
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнаты — 35 м2; 40 м2; 3 комнаты-75 м2; 80 м2;   Квартиры включают в себя: • Входнуя дверь • Пластиковые окна • Перегородки между комнатами * Счетчики * Двухконтурный котел   Условия оплаты: * Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! * Скидка 5% при 100% оплате!   Срок сдачи: 2 квартал 2024 г. (1 год)   Адрес: Бектемирский район г. Ташкент, ул. Хусейна бойкаро, д. 64 Ориентир: БЕКТЕМИРСКИЙ РОВД, школа № 290.   Информация: https://t.me/zamingreatcity