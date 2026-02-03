  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  Жилой комплекс "Charx Novza"

Жилой комплекс "Charx Novza"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
ID: 33932
Местонахождение

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Шайхантахурский район
  • Метро
    Tinchlik (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Charx Novza — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство городской жизни, безопасность и спокойную атмосферу. Проект сочетает современный формат застройки, рациональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью ежедневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и лаконичность.

Сдержанные фасады, аккуратные линии и продуманные архитектурные решения создают гармоничный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Современный формат жилой застройки

Продуманные и функциональные планировки

Рациональное использование жилого пространства

Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

закрытая территория

благоустроенный внутренний двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для ежедневного комфорта

📍 Локация

ЖК Charx Novza расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, кафе, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
