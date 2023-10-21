Новостройки в Юнусабадском районе, Узбекистан

ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ».
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест.
В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг.
Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже.
Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами:
- входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия;
- окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии.
А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении.
Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику.
Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар»
Виды оплат:
При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра
Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Счетчики
Электрика до квартиры
Перегородки из Гипсокартона
Тип постройки:
Каркасно-ригельный, кирпич
межквартирные перегородки кирпич.
квартиры продаются без ремонта, коробка
Высота потолков 3,3 м
Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением
Инфраструктура:
-Парковка наземная и
-Удобное местоположение
-Детская площадка
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
MJ House -это закрытый коттеджный городок
включающий в себя 32коттеджа премиум сегмента
С площадью 2,2соток и 3,8 соток
Этажность:2ух уровневый
Тип строй материала: Кирпич , Плита
Сдача:2023 4 квартал
На данный этап построены 16коттеджей
Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ.
Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.