Жилой комплекс "SOY BO'YI"

Ташкент, Узбекистан
$49,287
$1,050/м²
4
ID: 33899
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Учтепинский район

Характеристики объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

SOY BO'YI — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, вдохновлённый концепцией жизни у воды. Проект сочетает благоустроенную набережную, масштабное озеленение и продуманную инфраструктуру, создавая пространство для комфортной городской жизни и спокойного семейного отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса построена на сочетании современных материалов и динамичных фасадных решений. Разновысотные корпуса формируют гармоничную панораму, а дизайнерский подход подчёркивает статус проекта и его связь с меняющимся обликом города.

В отделке используются композитные панели, керамогранит и витражное остекление, что придаёт фасадам выразительность и визуальную лёгкость.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Количество блоков: 14

  • Количество квартир: ≈ 1 249

  • Этапы строительства: 4 очереди

  • Площадь проекта: ≈ 43 321 м²

  • Этажность: от 13 до 16 этажей

  • Концепция жизни у собственной набережной

🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте предусмотрены стильные дизайнерские лобби с уютными зонами ожидания и видом на зелёный двор. Пространства выполнены в современной эстетике и создают ощущение «второй гостиной» для жителей и гостей комплекса.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция территории ориентирована на активный и комфортный образ жизни:

  • крупнейший двор-парк в районе

  • прогулочные дорожки и озеленённые зоны

  • собственная набережная

  • workout-площадки и спортивные зоны

  • современные детские площадки

  • открытый кинотеатр

  • чайхона и пекарня

  • зоны отдыха с фонтаном

Такое решение формирует спокойную и уютную атмосферу, где городской ритм сочетается с природным окружением.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • гостевая комната для мероприятий

  • детская игровая комната

  • безопасные скоростные лифты

  • сквозные входы

  • коммерческие сервисы на территории комплекса

📍 Локация

Комплекс расположен в Учтепинском районе Ташкента, на проспекте Юсуфа Саккаки, 3А — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся школы, детские сады, торговые и спортивные объекты, что делает локацию комфортной для повседневной жизни.

Ташкент, Узбекистан
