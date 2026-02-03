Жилой комплекс "SOY BO'YI"

SOY BO'YI — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, вдохновлённый концепцией жизни у воды. Проект сочетает благоустроенную набережную, масштабное озеленение и продуманную инфраструктуру, создавая пространство для комфортной городской жизни и спокойного семейного отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса построена на сочетании современных материалов и динамичных фасадных решений. Разновысотные корпуса формируют гармоничную панораму, а дизайнерский подход подчёркивает статус проекта и его связь с меняющимся обликом города.

В отделке используются композитные панели, керамогранит и витражное остекление, что придаёт фасадам выразительность и визуальную лёгкость.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Количество блоков: 14

Количество квартир: ≈ 1 249

Этапы строительства: 4 очереди

Площадь проекта: ≈ 43 321 м²

Этажность: от 13 до 16 этажей

Концепция жизни у собственной набережной

🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте предусмотрены стильные дизайнерские лобби с уютными зонами ожидания и видом на зелёный двор. Пространства выполнены в современной эстетике и создают ощущение «второй гостиной» для жителей и гостей комплекса.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция территории ориентирована на активный и комфортный образ жизни:

крупнейший двор-парк в районе

прогулочные дорожки и озеленённые зоны

собственная набережная

workout-площадки и спортивные зоны

современные детские площадки

открытый кинотеатр

чайхона и пекарня

зоны отдыха с фонтаном

Такое решение формирует спокойную и уютную атмосферу, где городской ритм сочетается с природным окружением.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

гостевая комната для мероприятий

детская игровая комната

безопасные скоростные лифты

сквозные входы

коммерческие сервисы на территории комплекса

📍 Локация

Комплекс расположен в Учтепинском районе Ташкента, на проспекте Юсуфа Саккаки, 3А — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся школы, детские сады, торговые и спортивные объекты, что делает локацию комфортной для повседневной жизни.