Жилой комплекс "SOY BO'YI"

SOY BO'YI — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, вдохновлённый концепцией жизни у воды. Проект сочетает благоустроенную набережную, масштабное озеленение и продуманную инфраструктуру, создавая пространство для комфортной городской жизни и спокойного семейного отдыха.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса построена на сочетании современных материалов и динамичных фасадных решений. Разновысотные корпуса формируют гармоничную панораму, а дизайнерский подход подчёркивает статус проекта и его связь с меняющимся обликом города.
В отделке используются композитные панели, керамогранит и витражное остекление, что придаёт фасадам выразительность и визуальную лёгкость.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Количество блоков: 14
Количество квартир: ≈ 1 249
Этапы строительства: 4 очереди
Площадь проекта: ≈ 43 321 м²
Этажность: от 13 до 16 этажей
Концепция жизни у собственной набережной
🏢 Дизайнерские входные группы
В проекте предусмотрены стильные дизайнерские лобби с уютными зонами ожидания и видом на зелёный двор. Пространства выполнены в современной эстетике и создают ощущение «второй гостиной» для жителей и гостей комплекса.
🌿 Благоустройство и комфорт
Концепция территории ориентирована на активный и комфортный образ жизни:
крупнейший двор-парк в районе
прогулочные дорожки и озеленённые зоны
собственная набережная
workout-площадки и спортивные зоны
современные детские площадки
открытый кинотеатр
чайхона и пекарня
зоны отдыха с фонтаном
Такое решение формирует спокойную и уютную атмосферу, где городской ритм сочетается с природным окружением.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
гостевая комната для мероприятий
детская игровая комната
безопасные скоростные лифты
сквозные входы
коммерческие сервисы на территории комплекса
📍 Локация
Комплекс расположен в Учтепинском районе Ташкента, на проспекте Юсуфа Саккаки, 3А — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом находятся школы, детские сады, торговые и спортивные объекты, что делает локацию комфортной для повседневной жизни.