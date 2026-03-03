  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Shohsaroy Towers"

Ташкент, Узбекистан
от
$57,847
от
$2,217/м²
;
3
ID: 33983
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Метро
    Pushkin (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

О комплексе

Shohsaroy Towers — современный жилой комплекс бизнес‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, стиль и продуманную городскую среду. Проект сочетает выразительную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где качество жизни становится частью повседневности.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном и элегантном стиле, который подчёркивает статус проекта.
Сдержанные, но выразительные фасады с панорамными окнами и чистыми линиями создают эстетичный внешний образ, а качественные материалы и детали подчеркивают премиальный характер комплекса.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес‑класс

  • Тип застройки: современный многоэтажный формат

  • Продуманные и функциональные планировки

  • Рациональное использование жилого пространства

  • Комфортные решения для семейной и городской жизни

🏢 Входные группы и удобство

Shohsaroy Towers предлагает:

  • современные входные группы с продуманной навигацией

  • просторные подъезды и холлы

  • удобные лифты и зоны общего пользования

  • коммерческие помещения на первых этажах

Все решения ориентированы на удобство повседневного проживания и высокий уровень комфорта.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса сформирована с акцентом на спокойную и безопасную среду:

  • закрытая территория

  • зелёный внутренний двор

  • прогулочные зоны

  • детские и спортивные площадки

  • зоны отдыха для общения и релаксации

  • система видеонаблюдения и контроля доступа

Такой формат создаёт атмосферу уюта и приватности внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • продуманные инженерные коммуникации

  • коммерческие объекты на территории

  • общественные зоны для отдыха и услуг

📍 Локация

ЖК Shohsaroy Towers расположен в удобном районе Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.

Ташкент, Узбекистан
