Новостройки в Янгихаётском районе, Узбекистан

  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Янгихаётский район

Продажа новостроек в Янгихаётский район

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NUR HAYAT NEW CLASSIC
Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье! У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"!  Вы можете стать счастливым обладателем  квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку. Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения. Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры "Nur Hayat" — лучший выбор на будущее! Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам, указанным ниже! Для дополнительной информации: 78 147 50 50