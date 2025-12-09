  1. Realting.uz
Жилой комплекс BI Flagman

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
11
ID: 32973
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2026
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
    С отделкой
  • Количество этажей
    16
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь работают как единая система комфорта.

Формально — бизнес+, по ощущениям — премиум: единственное отличие кроется в высоте потолков. Все остальное соответствует уровню элитного жилья — от материалов до атмосферы.

Всего 80 квартир. И эта ограниченность чувствуется в каждой детали: закрытый периметр из натурального камня, собственный кинозал, тихое патио с водопадом, зоны отдыха и пространства, созданные не для массовости, а для своих.

Инфраструктура

Внутри комплекса:
• патио с водопадом, барбекю и летней кухней
• дизайнерский сад с lounge-зонами и качелями
• детская площадка из натуральных европейских материалов
• зона для настольного тенниса
• собственный кинозал на -1 этаже

Вокруг комплекса:
метро, школы, детские сады, образовательные центры, кафе, рестораны — всё расположено в шаговой доступности, без лишних перемещений.

Характеристики

• 16 этажей
• планировки от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²
• предчистовая отделка
• подземный паркинг
• полностью закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7 и регулярные обходы

Срок сдачи: 30 мая 2026 года
Застройщик: BI Group — международная компания с устойчивой репутацией надёжного девелопера премиального уровня.

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

