Жилой комплекс BI Flagman

Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь работают как единая система комфорта.
Формально — бизнес+, по ощущениям — премиум: единственное отличие кроется в высоте потолков. Все остальное соответствует уровню элитного жилья — от материалов до атмосферы.
Всего 80 квартир. И эта ограниченность чувствуется в каждой детали: закрытый периметр из натурального камня, собственный кинозал, тихое патио с водопадом, зоны отдыха и пространства, созданные не для массовости, а для своих.
Инфраструктура
Внутри комплекса:
• патио с водопадом, барбекю и летней кухней
• дизайнерский сад с lounge-зонами и качелями
• детская площадка из натуральных европейских материалов
• зона для настольного тенниса
• собственный кинозал на -1 этаже
Вокруг комплекса:
метро, школы, детские сады, образовательные центры, кафе, рестораны — всё расположено в шаговой доступности, без лишних перемещений.
Характеристики
• 16 этажей
• планировки от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²
• предчистовая отделка
• подземный паркинг
• полностью закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7 и регулярные обходы
Срок сдачи: 30 мая 2026 года
Застройщик: BI Group — международная компания с устойчивой репутацией надёжного девелопера премиального уровня.
В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:
1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.
2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.
3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.
4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший
5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко