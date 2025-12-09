Жилой комплекс BI Flagman

Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь работают как единая система комфорта.

Формально — бизнес+, по ощущениям — премиум: единственное отличие кроется в высоте потолков. Все остальное соответствует уровню элитного жилья — от материалов до атмосферы.

Всего 80 квартир. И эта ограниченность чувствуется в каждой детали: закрытый периметр из натурального камня, собственный кинозал, тихое патио с водопадом, зоны отдыха и пространства, созданные не для массовости, а для своих.

Инфраструктура

Внутри комплекса:

• патио с водопадом, барбекю и летней кухней

• дизайнерский сад с lounge-зонами и качелями

• детская площадка из натуральных европейских материалов

• зона для настольного тенниса

• собственный кинозал на -1 этаже

Вокруг комплекса:

метро, школы, детские сады, образовательные центры, кафе, рестораны — всё расположено в шаговой доступности, без лишних перемещений.

Характеристики

• 16 этажей

• планировки от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²

• предчистовая отделка

• подземный паркинг

• полностью закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7 и регулярные обходы

Срок сдачи: 30 мая 2026 года

Застройщик: BI Group — международная компания с устойчивой репутацией надёжного девелопера премиального уровня.

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко