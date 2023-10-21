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Продажа новостроек в Алмазарский район

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Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Андижан, Узбекистан
от
380,67 млн сум
Площадь 30–86 м²
199 объектов 199
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Murad Buildings
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Андижан, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Андижан, Узбекистан
от
305,72 млн сум
Площадь 37 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong cities
Чилтугон Жилой  комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости  ТРК  «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ●  Площадь комплекса: 17200 кв.м. ●  Тип дома: кирпич ●  Высота потолков: 3.1м. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн:  47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м,  51.3 кв.м,  56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ●  Межкомнатные  перегородки из кирпича  ●  Черновая стяжка пола ●  Окна  ●  входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ●  Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 39–87 м²
9 объектов 9
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года