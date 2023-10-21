Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам.
Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой.
Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами.
Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г
Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев
Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
Чилтугон
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.
На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.
Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.
Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.
Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.
● Площадь комплекса: 17200 кв.м.
● Тип дома: кирпич
● Высота потолков: 3.1м.
На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.
Планировки :
1 комн: 37,5 кв.м
2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м,
3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
● Межкомнатные перегородки из кирпича
● Черновая стяжка пола
● Окна
● входная дверь
● Коммуникационные счетчики
● Двухконтурный котел
Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы.
На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов.
Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория.
Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов.
Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон.
● Площадь комплекса: 17200 кв.м.
● Тип дома: кирпич
● Высота потолков: 3.1м.
● Система отопления: центральное.
На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54.
Планировки :
1 комн: 37,5 кв.м
2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м,
3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
● Межкомнатные перегородки из кирпича
● Черновая стяжка пола
● Окна
● входная дверь
● Коммуникационные счетчики
● Двухконтурный котел
Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года