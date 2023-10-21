Новостройки в Сергелийском районе, Узбекистан

Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус.
Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом.
Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты.
Доступные квартиры:
1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2
2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2
3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2.
Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе .
Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .
Квартира 44,6 кв.м+4.1 терраса
Общая стоимость : 528 328 000 сум
Первоначальная оплата : 158 498 400 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум
Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь по телефону : 93 946 28 56 Феруза
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