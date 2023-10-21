Новостройки в Сергелийском районе, Узбекистан

Самарканд, Узбекистан

от 331,11 млн сум

39–85 м² 9

Сдача в: 2024

Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.