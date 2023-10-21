Новостройки в Сергелийском районе, Узбекистан

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Продажа новостроек в Сергелийский район

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Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Самарканд, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Площадь 39–85 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SOUD GROP
ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус.  Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом. Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты.  Доступные квартиры: 1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2 2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2 3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2. Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Самарканд, Узбекистан
от
165,00 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :