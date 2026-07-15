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Бизнес-центр ЖКModeraTowers ШРуставели Коробка - Ор-р Школа 160 - 1/9/24 25м2

Ташкент, Узбекистан
от
$77,000
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2
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ID: 38210
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яккасарайский район
  • Адрес
    Шота Руставели улица, 15
  • Метро
    Oybek (~ 1000 м)

О комплексе

#Яккасарай
#Новостройка
#ЖКModeraTowers
#ШРуставели
#Коробка
- Ор-р Школа 160
- 1/9/24 25м2
- монолит
- Балкон - нет
- Сан Узел - совмещенный
- Ремонт - коробка
- Мебель и техника - нет
- Цена: 77000
 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    46

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

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Бизнес-центр ЖКModeraTowers ШРуставели Коробка - Ор-р Школа 160 - 1/9/24 25м2
Ташкент, Узбекистан
от
$77,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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