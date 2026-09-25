Новостройки в Чиланзарском районе, Узбекистан

Чиланзар — это один из самых популярных и густонаселённых районов Ташкента, где сочетаются динамика городской жизни и комфорт жилых кварталов. Новостройки в Чиланзарском районе особенно привлекательны для семей, молодых специалистов и инвесторов: здесь развитая инфраструктура, удобный общественный транспорт, множество школ, садиков, рынков и торговых центров.
В нашем каталоге представлены актуальные предложения новостроек в Чиланзаре — от надёжных застройщиков, без посредников и с полной информацией по каждому объекту.
Что вы найдёте в каталоге:
- новостройки с продуманными планировками, современными фасадами и благоустроенными дворами;
- квартиры от 1 до 4 комнат, в готовых или строящихся домах;
- предложения по продаже напрямую от застройщиков, что означает прозрачную сделку и отсутствие лишних комиссий.
Новостройка в Чиланзаре — это:
- отличное месторасположение рядом с метро и крупными магистралями;
- удобство городской жизни с доступом ко всем необходимым услугам и объектам;
- высокий потенциал для сдачи в аренду и роста стоимости недвижимости.
Часто задаваемые вопросы о новостройках в Чиланзарском районе
Почему стоит выбрать Чиланзар для покупки жилья?
Центральное расположение, развитый транспорт и множество школ, магазинов и поликлиник.
Какие типы квартир представлены?
Студии, 1–3-комнатные квартиры, а также пентхаусы и квартиры с улучшенной планировкой.
Какие есть предложения по рассрочке?
Многие застройщики предлагают рассрочку до 24 месяцев без процентов.
Есть ли готовые квартиры?
Да, в продаже есть как готовые квартиры, так и строящиеся сдачей в 2025–2026 гг.
Сколько стоит новостройка в Чиланзаре?
Цены зависят от дома, этажа и площади, но начинаются от $45,000.