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Новостройки в Чиланзарском районе, Узбекистан

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Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
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Жилой комплекс ЖК Binkat
Ташкент, Узбекистан
от
$714
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно. Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi: - Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы. - Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе …
Застройщик
INSIDE
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Застройщик
INSIDE
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Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
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Жилой комплекс Dombirobod City
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. ?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук…
Застройщик
DO MBROBOD CITY GROUP
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Застройщик
DO MBROBOD CITY GROUP
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Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Жилой комплекс DOMBIROBOD RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$634
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
BM GROUP компаниясидан ажойиб янгилик БОШЛАНҒИЧ ТЎЛОВСИЗ 30 ОЙГА БЎЛИБ ТЎЛАНГ! (Фақат 3 кун) Сиз кутган янги ‘’;DOMBIROBOD RESIDENCE”  лойиха хонадонлари котлован холатидан бошлаб энди СОТУВДА! 30% Бош тўлов қилиб, қолганини 30 ойга фоизсиз муддатли тўловда тўланг! 100% лик тўловда 15…
Застройщик
BM GROUP
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Застройщик
BM GROUP
Языки общения
Русский
BPNBPN
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Dombirobod City"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Dombirobod City — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает комфорт, функциональность и удобный ритм городской жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманную инфраструктуру и удобную локацию, формируя пространство для комфортной жизни к…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Единый Центр Новостроек
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Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Многоквартирный жилой дом CHILANZAR BUSINESS CITY HI - TECH APARTAMENTS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Квартира в жилом комплексе Premier House станет для вас местом, куда всегда захочется возвращаться. Все необходимые объекты инфраструктуры в шаговой доступности! В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса расположена станция метро, школы и детские садики, торговые центры и все нео…
Застройщик
Premier House
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Застройщик
Premier House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Dombirobod City "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
О комплексе Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет П…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
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Жилой комплекс Barxan Residence
Жилой комплекс Barxan Residence
Жилой комплекс Barxan Residence
Жилой комплекс Barxan Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
О жилом комплексе Барханы - это символ гармонии с природой, силы и устойчивости, которые олицетворяют собой природные песчаные дюны. Как песчаные дюны, созданные веками под влиянием ветра, формируют уникальный ландшафт, так и наш жилой комплекс воплощает в себе стабильность, надёжность и ко…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Единый Центр Новостроек
Языки общения
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Чиланзар — это один из самых популярных и густонаселённых районов Ташкента, где сочетаются динамика городской жизни и комфорт жилых кварталов. Новостройки в Чиланзарском районе особенно привлекательны для семей, молодых специалистов и инвесторов: здесь развитая инфраструктура, удобный общественный транспорт, множество школ, садиков, рынков и торговых центров.

В нашем каталоге представлены актуальные предложения новостроек в Чиланзаре — от надёжных застройщиков, без посредников и с полной информацией по каждому объекту.

Что вы найдёте в каталоге:

  • новостройки с продуманными планировками, современными фасадами и благоустроенными дворами;
  • квартиры от 1 до 4 комнат, в готовых или строящихся домах;
  • предложения по продаже напрямую от застройщиков, что означает прозрачную сделку и отсутствие лишних комиссий.

Новостройка в Чиланзаре — это:

  • отличное месторасположение рядом с метро и крупными магистралями;
  • удобство городской жизни с доступом ко всем необходимым услугам и объектам;
  • высокий потенциал для сдачи в аренду и роста стоимости недвижимости.

Часто задаваемые вопросы о новостройках в Чиланзарском районе

Почему стоит выбрать Чиланзар для покупки жилья?

Центральное расположение, развитый транспорт и множество школ, магазинов и поликлиник.

Какие типы квартир представлены?

Студии, 1–3-комнатные квартиры, а также пентхаусы и квартиры с улучшенной планировкой.

Какие есть предложения по рассрочке?

Многие застройщики предлагают рассрочку до 24 месяцев без процентов.

Есть ли готовые квартиры?

Да, в продаже есть как готовые квартиры, так и строящиеся сдачей в 2025–2026 гг.

Сколько стоит новостройка в Чиланзаре?

Цены зависят от дома, этажа и площади, но начинаются от $45,000.