Новостройки в Чиланзарском районе, Узбекистан

Чиланзар — это один из самых популярных и густонаселённых районов Ташкента, где сочетаются динамика городской жизни и комфорт жилых кварталов. Новостройки в Чиланзарском районе особенно привлекательны для семей, молодых специалистов и инвесторов: здесь развитая инфраструктура, удобный общественный транспорт, множество школ, садиков, рынков и торговых центров.

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