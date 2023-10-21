Новостройки в Чиланзарском районе, Узбекистан

Андижан, Узбекистан

Цена по запросу

Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций. Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя две 24 этажные башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона, и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. • Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. • В каждой башне будет своя автономная котельная с подачей горячей воды. • Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока, утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1. Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2. Качество дома - наш проект разработали турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено турецкой строительной компании KOC construction,где в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3. И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. • Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров. • Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров. . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers” установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.