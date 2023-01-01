ЖК Dreamland Parkent Жилой комплекс бизнес класса! Для ценителей комфортной жизни! Жк расположен в 5 минутах от цента города! В шаговой доступности метро 50 метров! Закрытая охраняемая территория 24/7 видео наблюдение, двор без машин IP домофония, подземный и надземный паркинг, зарядные станции для электромобилей до 200кв ,зимняя и летняя детские площадки по 2 лифта в каждом подъезде! Развитая инфраструктура!
14 этажный монолитный дом,заполнение автоклавный газоблок.
Вентилируемый фасад!
Станция метро яшнобад
Комплекс расположен на улице паркентской