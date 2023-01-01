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ЖК Dreamland Parkent

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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13
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О комплексе


ЖК Dreamland Parkent Жилой комплекс бизнес класса! Для ценителей комфортной жизни! Жк расположен в 5 минутах от цента города! В шаговой доступности метро 50 метров! Закрытая охраняемая территория 24/7 видео наблюдение, двор без машин IP домофония, подземный и надземный паркинг, зарядные станции для электромобилей до 200кв ,зимняя и летняя детские площадки по 2 лифта в каждом подъезде! Развитая инфраструктура!
14 этажный  монолитный дом,заполнение автоклавный газоблок.
Вентилируемый фасад!
Станция метро яшнобад
Комплекс расположен на улице паркентской

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Dreamland Parkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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