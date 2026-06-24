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Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings

Ташкент, Узбекистан
от
$115,700
НДС
;
10
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ID: 38132
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Адрес
    Садыка Азимова улица, 51
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

C1 — премиальный жилой комплекс в центре Ташкента

C1 — современный жилой комплекс премиум-класса в Ташкенте, расположенный в одном из самых востребованных районов столицы. Проект сочетает выразительную архитектуру, высокий уровень комфорта и выгодное расположение рядом с ключевыми объектами городской инфраструктуры.

Для покупателей, которые ищут квартиру в центре Ташкента, жилой комплекс C1 предлагает современный формат жизни с продуманными планировками, качественными общественными пространствами и собственными зонами отдыха.

Расположение и окружение

Одним из главных преимуществ жилого комплекса C1 является его расположение. Жители получают быстрый доступ к деловым районам города, образовательным учреждениям, паркам, ресторанам и торговым объектам.

Рядом находятся:

• Экопарк
• площадь Амира Темура
• школы и детские сады
• медицинские учреждения
• супермаркеты и магазины
• кафе и рестораны

Такое расположение делает новостройку привлекательной как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость Ташкента.

Инфраструктура для комфортной жизни

На территории комплекса предусмотрены пространства для отдыха, спорта и повседневного комфорта жителей.

В проекте предусмотрены:

• открытый бассейн
• современный фитнес-зал
• отдельный женский фитнес-зал
• детская игровая зона
• лаунж-пространства для жителей
• помещения для хранения колясок

Каждый элемент инфраструктуры создан для того, чтобы жители могли решать большинство бытовых задач, не покидая территорию комплекса.

Архитектура и концепция проекта

Архитектурная концепция жилого комплекса C1 вдохновлена современными городскими кварталами мировых мегаполисов. Выразительные фасады, панорамное остекление и качественные материалы создают узнаваемый внешний облик проекта.

Особое внимание уделено деталям, которые формируют комфортную городскую среду и повышают привлекательность объекта в долгосрочной перспективе.

Почему стоит купить квартиру в C1

Жилой комплекс C1 подойдёт тем, кто рассматривает покупку квартиры в Ташкенте для жизни или инвестиций.

Преимущества проекта:

• престижная локация в центре города
• развитая инфраструктура района
• современные планировки квартир
• премиальная архитектура
• собственная внутренняя инфраструктура
• высокий инвестиционный потенциал

C1 — это современная новостройка в Ташкенте, объединяющая комфорт, статус и перспективность вложений в недвижимость.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

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Жилой комплекс Center 1. Murad Buildings
Ташкент, Узбекистан
от
$115,700
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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