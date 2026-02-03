  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Darkhan Avenue 2"

Жилой комплекс "Darkhan Avenue 2"

Ташкент, Узбекистан
от
$201,600
от
$2,100/м²
;
2
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33972
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Hamid Olimjon (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Darxan Avenue 2 — современный жилой комплекс бизнес‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и функциональность в повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где удобство становится частью повседневности.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичный облик.
Сдержанные фасады и качественные строительные материалы создают гармоничный внешний вид, подчёркивая высокий статус проекта бизнес‑класса.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес‑класс

  • Тип строительства: сборно‑монолитный

  • Этажность: 12 этажей

  • Отделка: черновая

  • Высота потолков: около 3.3 м

  • Материал стен: газоблок

  • Современные, удобные планировки — от 1 до 4 комнатных квартир, адаптированные под разные потребности семьи или активной городской жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В комплексе предусмотрены современные входные группы с удобной организацией пространства и функциональными общими зонами.
Продуманные подъезды и комфортные доступы обеспечивают повседневное удобство для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформляется с ориентиром на спокойную жизнь и уют:

  • благоустроенный внутренний двор

  • прогулочные зоны и места для отдыха

  • детские площадки

  • зоны для общения с соседями

  • безопасная среда с видеонаблюдением

  • подземный и наземный паркинг

Такая организация пространства создаёт атмосферу спокойствия и уюта.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг

  • развитая инфраструктура рядом с домом

  • удобный доступ к общественному транспорту и основным точкам города

📍 Локация

ЖК Darxan Avenue 2 расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на Паркентской улице — в районе с развитой городской инфраструктурой.

Рядом находятся школы, супермаркеты, остановки общественного транспорта, что делает повседневную жизнь максимально удобной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс NRG Qorasuv
Ташкент, Узбекистан
от
$1,324
Жилой комплекс Nest One
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс NRG ZAMON
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Maljaan Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$947
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Darkhan Avenue 2"
Ташкент, Узбекистан
от
$201,600
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Застройщик
Modera Towers
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Modera Towers
Языки общения
Русский
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,407
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 17
KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99 Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчив…
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fresh house"
Сариасийский район, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, чт…
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации