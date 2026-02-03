Жилой комплекс "Darkhan Avenue 2"

Darxan Avenue 2 — современный жилой комплекс бизнес‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и функциональность в повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где удобство становится частью повседневности.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичный облик.

Сдержанные фасады и качественные строительные материалы создают гармоничный внешний вид, подчёркивая высокий статус проекта бизнес‑класса.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: бизнес‑класс

Тип строительства: сборно‑монолитный

Этажность: 12 этажей

Отделка: черновая

Высота потолков: около 3.3 м

Материал стен: газоблок

Современные, удобные планировки — от 1 до 4 комнатных квартир, адаптированные под разные потребности семьи или активной городской жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В комплексе предусмотрены современные входные группы с удобной организацией пространства и функциональными общими зонами.

Продуманные подъезды и комфортные доступы обеспечивают повседневное удобство для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформляется с ориентиром на спокойную жизнь и уют:

благоустроенный внутренний двор

прогулочные зоны и места для отдыха

детские площадки

зоны для общения с соседями

безопасная среда с видеонаблюдением

подземный и наземный паркинг

Такая организация пространства создаёт атмосферу спокойствия и уюта.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

развитая инфраструктура рядом с домом

удобный доступ к общественному транспорту и основным точкам города

📍 Локация

ЖК Darxan Avenue 2 расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на Паркентской улице — в районе с развитой городской инфраструктурой.

Рядом находятся школы, супермаркеты, остановки общественного транспорта, что делает повседневную жизнь максимально удобной.