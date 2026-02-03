Жилой комплекс "Darkhan Avenue 2"

Darxan Avenue 2 — современный жилой комплекс бизнес‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и функциональность в повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где удобство становится частью повседневности.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и эстетичный облик.
Сдержанные фасады и качественные строительные материалы создают гармоничный внешний вид, подчёркивая высокий статус проекта бизнес‑класса.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: бизнес‑класс
Тип строительства: сборно‑монолитный
Этажность: 12 этажей
Отделка: черновая
Высота потолков: около 3.3 м
Материал стен: газоблок
Современные, удобные планировки — от 1 до 4 комнатных квартир, адаптированные под разные потребности семьи или активной городской жизни.
🏢 Комфорт и удобство внутри
В комплексе предусмотрены современные входные группы с удобной организацией пространства и функциональными общими зонами.
Продуманные подъезды и комфортные доступы обеспечивают повседневное удобство для всех жителей.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформляется с ориентиром на спокойную жизнь и уют:
благоустроенный внутренний двор
прогулочные зоны и места для отдыха
детские площадки
зоны для общения с соседями
безопасная среда с видеонаблюдением
подземный и наземный паркинг
Такая организация пространства создаёт атмосферу спокойствия и уюта.
🚗 Дополнительные удобства
Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:
подземный и наземный паркинг
развитая инфраструктура рядом с домом
удобный доступ к общественному транспорту и основным точкам города
📍 Локация
ЖК Darxan Avenue 2 расположен в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента на Паркентской улице — в районе с развитой городской инфраструктурой.
Рядом находятся школы, супермаркеты, остановки общественного транспорта, что делает повседневную жизнь максимально удобной.