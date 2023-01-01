  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. Luxe Construction Group

Luxe Construction Group

"Toshkent shahri, Olmazor tumani SHIROQ KO`CHASI 100-UY "
;
Luxe Construction Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Хасанбай, Узбекистан
от
488,04 млн сум
Застройщик: Luxe Construction Group
О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи. Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года. В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.
Наши агенты в Узбекистане
Дилноза Шотурсунова
Дилноза Шотурсунова
Другие застройщики
AZIMUT-MIG
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.