Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений!
Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир.
На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизни для вас и вашей семьи:
— Квартиры площадью от 41 м² до 74,2 м²;
— Безопасная детская площадка;
— Наземные и подземные паркинги;
— Безопасный экодвор и зоны отдыха;
— зеленые зоны площадью 160 га;
— Камеры круглосуточного наблюдения;
— Развитая инфраструктура.
Адрес: г. Чирчик, 9 - малый микрорайон.
Ориентир: АТС
998 99 220 44 44
998 55 900 09 09