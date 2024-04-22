  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Chinara Park

Жилой комплекс Chinara Park

Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
Оставить заявку
Позвонить
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Город
    Чирчик

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений!

Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир.

На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизни для вас и вашей семьи:
— Квартиры площадью от 41 м² до 74,2 м²;
— Безопасная детская площадка;
— Наземные и подземные паркинги;
— Безопасный экодвор и зоны отдыха;
— зеленые зоны площадью 160 га;
— Камеры круглосуточного наблюдения;
— Развитая инфраструктура.

Адрес: г. Чирчик, 9 - малый микрорайон.
Ориентир: АТС

998 99 220 44 44
998 55 900 09 09

Опубликовано: 10.05.2024
Обновлено: 10.05.2024

Местонахождение на карте

Чирчик, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Паст Даргомский район, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Navruz Residence
Ташкент, Узбекистан
от
7,45 млн сум
Жилой комплекс ЖК ZO'RSAN
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК Zenit
Ташкентский район, Узбекистан
от
12,50 млн сум
Жилой комплекс "Элизиум"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Застройщик
MyHouse
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MyHouse
Языки общения
Русский
Жилой комплекс NRG VOHA
Жилой комплекс NRG VOHA
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
28,20 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
VOHA NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких. Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе. Это уникальный проект с многоуровневым озеленением, каналом Карасу и собственным пирсом с японскими карпами, BBQ зона, тихая прогулочная зона вдоль побережья и амфитеатр. В распоряжении жильцов: - Финская сауна ( мужская и женская ) - Fitness зал ( мужской и женский) - Gentlemen’s club   - Все сезонная детская комната - Игровая площадка (Buglo) - Комната ожидания для водителя Полностью приватная, закрытая территория ЖК с видео-наблюдением и охраной 24/7.
Застройщик
NRG
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Ocean
Жилой комплекс ЖК Ocean
Ташкент, Узбекистан
от
11,00 млн сум
- Адрес:  напротив 16-массива  Юнусабадского района расположен на территории Ташкентского района (Ташкентская область) - Цокольный этаж и допольнительно 16 жилых этажей, 8 блоков, 8 подъездов - Цокольный этаж не жилой  - 17 этаж - Безопасное открытое эко пространство на крыше: открытая терраса - Один вход рассчитан на 8 квартир - Общее количество квартир: 928 - Современный лифт - Входные железные двери - Пластиковые оконные рамы с 2-х слойным стеклопакетом - Предусмотрены современные котлы для ГВС и отопления - Подземная и надземная автомобильные стоянки  - Надземная автостоянка бесплатная для владельцев квартир  - Имеется детская площадка - Полная сдача объекта планируется на 4-квартал 2025 года
Застройщик
Xon Saroy
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Xon Saroy
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Как купить квартиру в ипотеку в Узбекистане?
22.04.2024
Как купить квартиру в ипотеку в Узбекистане?
Как получить ВНЖ в Узбекистане
25.03.2024
Как получить ВНЖ в Узбекистане
Как выбрать подходящую квартиру в Узбекистане?
27.02.2024
Как выбрать подходящую квартиру в Узбекистане?
Сколько стоит недвижимость в Узбекистане и областях
14.02.2024
Сколько стоит недвижимость в Узбекистане и областях
Главные ошибки при покупке квартиры
13.02.2024
Главные ошибки при покупке квартиры
Цифровая экономика – в помощь риелторам
06.02.2024
Цифровая экономика – в помощь риелторам
В Узбекистане появится первый частный аэродром
01.02.2024
В Узбекистане появится первый частный аэродром
Президент Узбекистана высказал озабоченность по поводу «серого» бизнеса в строительстве
31.01.2024
Президент Узбекистана высказал озабоченность по поводу «серого» бизнеса в строительстве
Показать все публикации