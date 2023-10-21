Новостройки в Чирчике, Узбекистан

ЖК CHIRCHIQ GARDEN - это место, которое объединяет близких соседей.
В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.
Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку.
В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.
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Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ.
Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов.
Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
TS LUXURY
TS LUXURY - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.
Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.
Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK”
Прочность фундамента зависит от многих факторов!
На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!
Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK "
Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни
Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.
Chinara Park
Тип строительство монолитный
Этажность 9
Стены из газаблока.
Двухконтурный котёл
Квартиры в комплексе 1342
160 гектар экологическая зона
Экологический чистый микрорайон
Круглосуточная охраняемая территория
Камера видеонаблюдения 24/7
WORKОUT площадка
Детская площадка
Стадион
Супермаркет
Надземные и подземные стоянки
До больницы 2 минут
До школы 8 минут
До рынка 10 минут
До парка 15 минут