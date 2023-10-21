Новостройки в Чирчике, Узбекистан

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Продажа новостроек в Чирчик

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Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIMUT-MIG
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку. В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "TRUST-SMART DEVELOPMENT"
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.   Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: OOO "ERA LUX MONTAJ"
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK " Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.  Chinara Park  Тип строительство монолитный  Этажность  9 Стены из газаблока. Двухконтурный котёл Квартиры в комплексе 1342 160 гектар экологическая зона  Экологический чистый микрорайон  Круглосуточная охраняемая территория   Камера видеонаблюдения 24/7 WORKОUT площадка  Детская площадка  Стадион  Супермаркет  Надземные и подземные стоянки  До больницы 2 минут  До школы 8 минут  До рынка 10 минут  До парка 15 минут  