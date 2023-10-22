Новостройки в Янгиюль, Узбекистан

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Продажа новостроек в Янгиюль

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Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку.  В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.