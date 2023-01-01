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ЖК Global House

Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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О комплексе

Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки. 

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. 

Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ.

Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов.

Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Чирчик, Узбекистан
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ЖК Global House
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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