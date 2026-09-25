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Новостройки в Ангрен, Узбекистан

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Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
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Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Ангрен, Узбекистан
от
$485
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как вы…
Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
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Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
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