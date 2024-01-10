Эшонгузар, Узбекистан

Цена по запросу

Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, количество квартир ограничено. Успейте приобрести квартиру сейчас со скидкой до 15%! Удобства жилого комплекса «Yangi Eshonguzar» о которых вы не знали ⠀ В рамках данного проекта помимо многоэтажных квартир возводится еще одно 3-этажное здание. Этим зданием могут пользоваться все жители ЖК. Позвольте нам познакомить вас с этим замечательным зданием и его удобствами. ⠀ На первом этаже данного 3-этажного здания, обладающего множеством удобств, будет расположен холл для гостей, вмещающий 70 человек, а также отдельные комнаты для мужчин и женщин. Пока вы находитесь в кругу ваших гостей в комнате со столами, стульями и мягкими сиденьями, ваши дети могут играть в свои любимые игры в безопасной и закрытой детской игровой зоне. 🤗 ⠀ Подробную информацию об остальных этажах мы предоставим в наших следующих постах. Оставайтесь с нами и поделитесь этой информацией со своими близкими, которые задумываются о покупке дома!