Новостройки в Ташкентском районе, Узбекистан

Самарканд, Узбекистан

от 778,15 млн сум

Сдача в: 2025

NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин. Передача ключей первой очереди - Июнь 2024 В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ. Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека. Действует акция: Удобная рассрочка Только 3-4 комнатные квартиры 30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей). 50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей). Лимит 10 квартир Фасад: Первые этажи - Клинкерная плитка Типовые этажи – Алюминиевые панели Стены: Наружные - Газоблок Межквартирные - Керамический кирпич Межкомнатные - Газоблок Окна: Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием). Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях. Дворовое пространство Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность. Авторский ландшафтный дизайн Двор без машин Тихие зоны отдыха Видеонаблюдение и охрана 24/7 Игровые площадки с безопасным покрытием Workout – зона Дорожка для мам с колясками Барбекю зона Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.