Новостройки в Ташкентском районе, Узбекистан

NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин.
Передача ключей первой очереди - Июнь 2024
В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ.
Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека.
Действует акция: Удобная рассрочка
Только 3-4 комнатные квартиры
30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей).
50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей).
Лимит 10 квартир
Фасад:
Первые этажи - Клинкерная плитка
Типовые этажи – Алюминиевые панели
Стены:
Наружные - Газоблок
Межквартирные - Керамический кирпич
Межкомнатные - Газоблок
Окна:
Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием).
Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях.
Дворовое пространство
Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность.
Авторский ландшафтный дизайн
Двор без машин
Тихие зоны отдыха
Видеонаблюдение и охрана 24/7
Игровые площадки с безопасным покрытием
Workout – зона
Дорожка для мам с колясками
Барбекю зона
Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей
Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир!
Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами.
В каждой квартире будет установлено:
- Входная дверь
- Пластиковые окна
- Межкомнатные перегородки
- Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна)
- Коммуникации (стояки, счётчики)
🌇Жилой комплекс "MEHNAT"
🏢 9 -этажные, кирпичные дома
с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию !
💵 цена от - 600$ за 1м²
⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой!
✅имеется и скидки при 100% оплате
Квартира с площадью от 38.5м² до 82м²
💁♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах!
Не имеется ипотека и субсидии
Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район, Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат).
👉Cавдо офиси геолокацияси
(https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"
ЖК GLORIOUS BUILDING
Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором!
Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания.
Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно.
Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING не только комфортным, но востребованным.
Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких.
Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
О жилом комплексе Хасанбой
Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой.
Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи.
Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года.
В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест.
В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг.
Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже.
Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами:
- входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия;
- окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии.
А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении.
Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению.
• Высота потолков квартир: 3.20 м.
• Этажность домов: 10.
• Всего жилых домов в комплексе: 2.
Монолит-Перекрытие Плиты Газоблок
Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены:
– пластиковые окна;
– входные двери;
– Все коммуникации Стояки Счётчики Центральное