Новостройки в Ташкентском районе, Узбекистан

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Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Самарканд, Узбекистан
от
778,15 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: NRG
NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин. Передача ключей первой очереди - Июнь 2024 В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ. Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека. Действует акция: Удобная рассрочка Только 3-4 комнатные квартиры 30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей). 50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей). Лимит 10 квартир Фасад: Первые этажи - Клинкерная плитка Типовые этажи – Алюминиевые панели Стены: Наружные - Газоблок Межквартирные - Керамический кирпич Межкомнатные - Газоблок Окна: Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием). Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях. Дворовое пространство Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность. Авторский ландшафтный дизайн Двор без машин Тихие зоны отдыха Видеонаблюдение и охрана 24/7 Игровые площадки с безопасным покрытием Workout – зона Дорожка для мам с колясками Барбекю зона Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.  
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Самарканд, Узбекистан
от
7,70 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: COMFORT INVEST HOUSE
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики)
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OOO "CONSTRUCT SIDE"
🌇Жилой комплекс "MEHNAT"  🏢 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! 💵 цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² 💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах! Не имеется ипотека и субсидии Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат). 👉Cавдо офиси геолокацияси  (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"
Многоквартирный жилой дом ЖК GLORIOUS BUILDING 
Многоквартирный жилой дом ЖК GLORIOUS BUILDING 
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GLORIOUS BUILDING CONSTRUCTION
ЖК GLORIOUS BUILDING  Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором! Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания. Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно. Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным. Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Самарканд, Узбекистан
от
488,04 млн сум
Застройщик: Luxe Construction Group
О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи. Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года. В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Жилой комплекс "Eco Dream"
Жилой комплекс "Eco Dream"
Самарканд, Узбекистан
от
227,36 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   