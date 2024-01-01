Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

Жилой комплекс "Nurafshon Palace " предлагает очаровательные квартиры, подходящие как для больших, так и для маленьких семей. Основатели проекта использовали качественные строительные материалы, чтобы сделать многоквартирные дома сейсмостойкими, а здания были построены по государственному стандарту. Всего под проект комплекса выделено 4 000 м². В квартирах есть просторный балкон, с которого можно любоваться видом на город в летние дни или в вечернее время. Частный двор - это уютное место, где вы можете прогуляться или поговорить со своей семьей или соседями. Инфраструктура ЖК "Nurafshon Palace" В нескольких минутах ходьбы от дома есть школа и детский сад, что является очень важным удобством для родителей. Кроме того, рядом с домом расположены супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан. Во дворе созданы современные условия и есть зоны отдыха, богатые деревьями. Красочная игровая площадка создана для того, чтобы ваши дети провели самое запоминающееся время. Автомобили можно удобно разместить на открытой парковке, когда вы возвращаетесь с работы домой или когда ваши гости приезжают к вам. Квартиры ЖК Nurafshon Palace Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами и они готовые с кадастром. Спешите оформить Субсидию или Ипотеку.