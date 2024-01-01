  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. NURAFSHON PALACE-2020

NURAFSHON PALACE-2020

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri Dexqonobod mahallasi, Bobur ko'chasi
;
NURAFSHON PALACE-2020
Оставить заявку
Позвонить
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
от
7,10 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Жилой комплекс "Nurafshon Palace " предлагает очаровательные квартиры, подходящие как для больших, так и для маленьких семей. Основатели проекта использовали качественные строительные материалы, чтобы сделать многоквартирные дома сейсмостойкими, а здания были построены по государственному стандарту. Всего под проект комплекса выделено 4 000 м². В квартирах есть просторный балкон, с которого можно любоваться видом на город в летние дни или в вечернее время. Частный двор - это уютное место, где вы можете прогуляться или поговорить со своей семьей или соседями. Инфраструктура ЖК "Nurafshon Palace" В нескольких минутах ходьбы от дома есть школа и детский сад, что является очень важным удобством для родителей. Кроме того, рядом с домом расположены супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан. Во дворе созданы современные условия и есть зоны отдыха, богатые деревьями. Красочная игровая площадка создана для того, чтобы ваши дети провели самое запоминающееся время. Автомобили можно удобно разместить на открытой парковке, когда вы возвращаетесь с работы домой или когда ваши гости приезжают к вам. Квартиры ЖК Nurafshon Palace Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами и они готовые с кадастром.  Спешите оформить Субсидию или Ипотеку.
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Наши агенты в Узбекистане
Исаева Малика
Исаева Малика
Другие застройщики
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский