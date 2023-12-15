Новостройки в Нурафшане (Тойтепа), Узбекистан

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки
Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки
Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки
—Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы
—30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки
SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.
Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:
Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²;
• Общая площадь двора: 1800 м²;
• Период оплаты: 20 месяцев;
• Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м;
• Всего квартир в жилом доме: 80;
• Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.;
• Количество парковочных мест: 50.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации