Янгиюль, Узбекистан

Цена по запросу

Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам. Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум. Квартиры имеют следующие варианты: 1 комнатная 41 - 55 м² 2 комнатная 57 - 71 м² Преимущества ЖК: 9-этажные кирпичные дома Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев. Развитая инфраструктура Готовые квартиры с ремонтом Детская площадка Наши квартиры спроектированы с учетом энергоэффективности и включают методы устойчивого строительства, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и максимизировать ваш комфорт и экономию. Мы понимаем, что покупка нового дома является важным решением, и мы стремимся предоставить нашим клиентам беспрепятственный опыт покупки. Имея ряд доступных вариантов финансирования, мы тесно сотрудничаем с авторитетными финансовыми учреждениями, чтобы помочь воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность. Срок сдачи комплекса – 3 квартал 2024 года.