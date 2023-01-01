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TALL HAUSES

Toshkent shahri, Chilonzor tumani 19-MAVZE, XIRMONTEPA MFY, 5A-UY, 38-XONA
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TALL HAUSES
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Многоквартирный жилой дом ЖК Baxt
Многоквартирный жилой дом ЖК Baxt
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: TALL HAUSES
Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам. Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум. Квартиры имеют следующие варианты:  1 комнатная  41 - 55 м²  2 комнатная  57 - 71 м² Преимущества ЖК: 9-этажные кирпичные дома Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев. Развитая инфраструктура Готовые квартиры с ремонтом Детская площадка Наши квартиры спроектированы с учетом энергоэффективности и включают методы устойчивого строительства, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и максимизировать ваш комфорт и экономию. Мы понимаем, что покупка нового дома является важным решением, и мы стремимся предоставить нашим клиентам беспрепятственный опыт покупки. Имея ряд доступных вариантов финансирования, мы тесно сотрудничаем с авторитетными финансовыми учреждениями, чтобы помочь воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность. Срок сдачи комплекса – 3 квартал 2024 года.
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Ахмадий Мухаммад
Ахмадий Мухаммад
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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