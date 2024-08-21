  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Квартира в новостройке ЖК TS LUXURY

Квартира в новостройке ЖК TS LUXURY

Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
Оставить заявку
Позвонить
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Город
    Чирчик

О комплексе

TS LUXURY

 

TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.

 

Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.

 

Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Чирчик, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Конечка
Juvozqog oz, Узбекистан
от
203,00 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Chigil Residence
Тамдынский район, Узбекистан
от
7,00 млн сум
Вы просматриваете
Квартира в новостройке ЖК TS LUXURY
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
ЖД"HOUSE"   Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!   Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг   В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!   Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.   Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"    Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.   В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!  
Застройщик
KOMFORT KONSTRAKSHN
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
KOMFORT KONSTRAKSHN
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.   О жилом комплексе   Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.   Видеонаблюдение   Кодовая дверь   Домофон   Детская площадка   Торговый центр   Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
Застройщик
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную рассрочку от застройщика.
Застройщик
ELEGAND GOLD STROY
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ELEGAND GOLD STROY
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Ипотека для молодой семьи – как получить в Узбекистане
21.08.2024
Ипотека для молодой семьи – как получить в Узбекистане
Realting Mastercup Regatta 2024: международное бизнес-событие в сфере недвижимости и технологий
15.08.2024
Realting Mastercup Regatta 2024: международное бизнес-событие в сфере недвижимости и технологий
В каком районе Ташкента лучше остановиться?
14.08.2024
В каком районе Ташкента лучше остановиться?
Как взять ипотеку без первоначального взноса в Узбекистане
12.08.2024
Как взять ипотеку без первоначального взноса в Узбекистане
Как снижение ставки ЦБ повлияет на ипотечный рынок Узбекистана
30.07.2024
Как снижение ставки ЦБ повлияет на ипотечный рынок Узбекистана
Как правильно торговаться при покупке квартиры?
19.07.2024
Как правильно торговаться при покупке квартиры?
Квартира или дом: где лучше жить?
11.07.2024
Квартира или дом: где лучше жить?
Приёмка квартиры с отделкой и без нее в новостройке
10.07.2024
Приёмка квартиры с отделкой и без нее в новостройке
Показать все публикации