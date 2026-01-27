Добрый день, уважаемые клиенты!)
Мы - международное агентство недвижимости "Domio".
Рады предложить вам самые качественные услуги на рынке недвижимости Ташкента.
Почему самые качественные?
А вот почему:
1. Имеем самую полную клиентскую базу - Всех храним в CRM системе.
2. Сертифицированы Агентством по Управлению Государственными Активами - Учились, сдавали экзамены и получали официальные государственные сертификаты.
3. Собираем уникальную аналитику рынка - Единственное агентство в Ташкенте, имеющее собственные IT-решения для сбора информацию по рынку недвижимости.
4. Работаем по договору - Гарантируем качество и конфиденциальность.
5. Профессионально инвестируем в недвижимость - Подберем самый выгодный объект в бюджете от 30тыс$ до 10млн$.
6. Единственные в Ташкенте имеем опыт работы с недвижимостью от 10млн$ - И опыт работы с участниками списка Forbes.
7. Мы эффективно ПРОДАЁМ, а не рекламируем - Поэтому зарабатываем для наших клиентов больше денег, чем другие агентства.
8. Работаем на международных рынках - ОАЭ, Турция, Северный Кипр и другие страны.
Мы всегда на связи и к вашим услугам!)
