  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Domio

Domio

Узбекистан, Ташкент
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2015
На платформе
2 года 4 месяца
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
domio.uz/
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

Добрый день, уважаемые клиенты!)

Мы - международное агентство недвижимости "Domio".
Рады предложить вам самые качественные услуги на рынке недвижимости Ташкента.

Почему самые качественные?

А вот почему:

1. Имеем самую полную клиентскую базу - Всех храним в CRM системе.
2. Сертифицированы Агентством по Управлению Государственными Активами - Учились, сдавали экзамены и получали официальные государственные сертификаты.
3. Собираем уникальную аналитику рынка - Единственное агентство в Ташкенте, имеющее собственные IT-решения для сбора информацию по рынку недвижимости.
4. Работаем по договору - Гарантируем качество и конфиденциальность.
5. Профессионально инвестируем в недвижимость - Подберем самый выгодный объект в бюджете от 30тыс$ до 10млн$.
6. Единственные в Ташкенте имеем опыт работы с недвижимостью от 10млн$ - И опыт работы с участниками списка Forbes.
7. Мы эффективно ПРОДАЁМ, а не рекламируем - Поэтому зарабатываем для наших клиентов больше денег, чем другие агентства.
8. Работаем на международных рынках - ОАЭ, Турция, Северный Кипр и другие страны.

Мы всегда на связи и к вашим услугам!)

Услуги

Продажа недвижимости

Подбор недвижимости

Подбор новостроек

Аренда недвижимости

Коммерческая недвижимость

Дома, участки

Квартиры
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5/16
Продается квартира в новостройке премиум-класса "Mavera Town" в Яккасарайском районе Ташкент…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/12
Продается квартира в новостройке в Ташкенте в ЖК "Sad`O" от BI Group.  Прямая продажа от …
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/9
#850 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
$47,271
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
#1702 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Юнусабад…
$87,000
Дома
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент
Число комнат 10
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
$243,000
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
$380,600
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
#2160 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Ориентир…
$520,000
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
#1458 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
$120,000
Земельные участки
Участок земли в Бекабад, Узбекистан
Участок земли
Бекабад
#2046 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Новая база в Сырдарье  Площадь : 3 га  Расположение: 70 к…
$4,50 млн
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$650,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
#737  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
$300,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$450,000
