Об агентстве

Добрый день, уважаемые клиенты!)



Мы - международное агентство недвижимости "Domio".

Рады предложить вам самые качественные услуги на рынке недвижимости Ташкента.



Почему самые качественные?



А вот почему:



1. Имеем самую полную клиентскую базу - Всех храним в CRM системе.

2. Сертифицированы Агентством по Управлению Государственными Активами - Учились, сдавали экзамены и получали официальные государственные сертификаты.

3. Собираем уникальную аналитику рынка - Единственное агентство в Ташкенте, имеющее собственные IT-решения для сбора информацию по рынку недвижимости.

4. Работаем по договору - Гарантируем качество и конфиденциальность.

5. Профессионально инвестируем в недвижимость - Подберем самый выгодный объект в бюджете от 30тыс$ до 10млн$.

6. Единственные в Ташкенте имеем опыт работы с недвижимостью от 10млн$ - И опыт работы с участниками списка Forbes.

7. Мы эффективно ПРОДАЁМ, а не рекламируем - Поэтому зарабатываем для наших клиентов больше денег, чем другие агентства.

8. Работаем на международных рынках - ОАЭ, Турция, Северный Кипр и другие страны.



Мы всегда на связи и к вашим услугам!)