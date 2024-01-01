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O'zshahar qurilish invest

O'zshahar qurilish invest
;
O'zshahar qurilish invest
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Ташкент, Узбекистан
от
489,70 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Navro'z на стадии готовности квартиры можете приобрести в ипотеку. 
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Жилой комплекс Yangi O'zbekiston
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Готовые квартиры под субсидию для подробной информации по номерам в шапке профиля. Субсидия ёки ипотека бор. Бирламчи бозор. Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани (олдинги Сергели тумани), Янги Дархон-2 да подключ квартира сотилади. 2 хонали Кадастр хужжатлари мавжуд. Кадастр номизга чикади. Метронинг 2-3-бекатидан 1-2 км узоқликда жойлашган. Уй-жой қавати – 16 қават; Сотиладиган хонадон қавати – 2 қават; Майдони – 56,5 кв.м; Уй нархи 59 000 $ Бошига 26 000 $(субсидияга 23 500$); Ипотека кредит – 33 000 $
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Musaffo maskan
Жилой комплекс Musaffo maskan
Ташкент, Узбекистан
от
10,50 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Musaffo maskan можете приобрести готовые квартиры для жилья. Под субсидию и ипотеку по выгодным условиям
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Olmos
Жилой комплекс Olmos
Ташкент, Узбекистан
от
10,50 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Olmos готовые квартиры в ипотеку и субсидию.  Спешите оформить Субсидию или Ипотеку на квартиры в Ташкенте.
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
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Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Хусан Хабибуллаев
Хусан Хабибуллаев
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UPM
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Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
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Русский