Жилой комплекс "Salar"

Salar Complex — современный жилой комплекс комфорт-класса в пригородной зоне Ташкента, созданный для тех, кто ценит спокойную атмосферу, функциональные планировки и выгодное сочетание городской инфраструктуры с пригородным уровнем жизни.

✨ Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле, подчёркивая практичность и простоту.

Лаконичные фасады и современные архитектурные решения формируют гармоничный внешний облик, который органично вписывается в окружающую среду жилой застройки.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Тип строительства: сборно-монолитный

Этажность: примерно до 7 этажей

Отделка: черновая

Планировки: рациональные, с разной площадью квартир

Свободные планировки для реализации индивидуальных дизайнерских решений

Проект ориентирован на удобство ежедневной жизни и эффективное использование внутреннего пространства.

🏢 Входные группы и удобство

Жилой комплекс предлагает современные входные зоны с удобной организацией общего пространства и оптимальным доступом в квартиры.

Наличие лифта и продуманных общих зон создаёт комфорт для жителей всех возрастов.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на спокойную и безопасную повседневную жизнь:

благоустроенные прогулочные зоны

места для отдыха

детские площадки

организованная придомовая территория

Такая среда создаёт уют и ощущение комфорта внутри комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

удобные общественные зоны для отдыха и общения

📍 Локация

ЖК расположен в городском посёлке Салар, Кибрайский район Ташкентской области, что обеспечивает сочетание более спокойной пригородной атмосферы с транспортной доступностью до центра города.

Рядом с комплексом есть основные объекты инфраструктуры, а свободные планировки позволяют адаптировать пространство под разные потребности.