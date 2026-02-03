Жилой комплекс "Salar"

Salar Complex — современный жилой комплекс комфорт-класса в пригородной зоне Ташкента, созданный для тех, кто ценит спокойную атмосферу, функциональные планировки и выгодное сочетание городской инфраструктуры с пригородным уровнем жизни.
✨ Архитектурная концепция
Проект выполнен в современном стиле, подчёркивая практичность и простоту.
Лаконичные фасады и современные архитектурные решения формируют гармоничный внешний облик, который органично вписывается в окружающую среду жилой застройки.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Тип строительства: сборно-монолитный
Этажность: примерно до 7 этажей
Отделка: черновая
Планировки: рациональные, с разной площадью квартир
Свободные планировки для реализации индивидуальных дизайнерских решений
Проект ориентирован на удобство ежедневной жизни и эффективное использование внутреннего пространства.
🏢 Входные группы и удобство
Жилой комплекс предлагает современные входные зоны с удобной организацией общего пространства и оптимальным доступом в квартиры.
Наличие лифта и продуманных общих зон создаёт комфорт для жителей всех возрастов.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на спокойную и безопасную повседневную жизнь:
благоустроенные прогулочные зоны
места для отдыха
детские площадки
организованная придомовая территория
Такая среда создаёт уют и ощущение комфорта внутри комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные коммуникации
удобные общественные зоны для отдыха и общения
📍 Локация
ЖК расположен в городском посёлке Салар, Кибрайский район Ташкентской области, что обеспечивает сочетание более спокойной пригородной атмосферы с транспортной доступностью до центра города.
Рядом с комплексом есть основные объекты инфраструктуры, а свободные планировки позволяют адаптировать пространство под разные потребности.