Жилой комплекс "Salar"

Ташкент, Узбекистан
от
$30,074
от
$845/м²
;
7
Интерактивный каталог
ID: 33934
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Salar Complex — современный жилой комплекс комфорт-класса в пригородной зоне Ташкента, созданный для тех, кто ценит спокойную атмосферу, функциональные планировки и выгодное сочетание городской инфраструктуры с пригородным уровнем жизни.

Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле, подчёркивая практичность и простоту.
Лаконичные фасады и современные архитектурные решения формируют гармоничный внешний облик, который органично вписывается в окружающую среду жилой застройки.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Тип строительства: сборно-монолитный

  • Этажность: примерно до 7 этажей

  • Отделка: черновая

  • Планировки: рациональные, с разной площадью квартир

  • Свободные планировки для реализации индивидуальных дизайнерских решений

Проект ориентирован на удобство ежедневной жизни и эффективное использование внутреннего пространства.

🏢 Входные группы и удобство

Жилой комплекс предлагает современные входные зоны с удобной организацией общего пространства и оптимальным доступом в квартиры.

Наличие лифта и продуманных общих зон создаёт комфорт для жителей всех возрастов.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на спокойную и безопасную повседневную жизнь:

  • благоустроенные прогулочные зоны

  • места для отдыха

  • детские площадки

  • организованная придомовая территория

Такая среда создаёт уют и ощущение комфорта внутри комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные коммуникации

  • удобные общественные зоны для отдыха и общения

📍 Локация

ЖК расположен в городском посёлке Салар, Кибрайский район Ташкентской области, что обеспечивает сочетание более спокойной пригородной атмосферы с транспортной доступностью до центра города.

Рядом с комплексом есть основные объекты инфраструктуры, а свободные планировки позволяют адаптировать пространство под разные потребности.

