Жилой комплекс "Parkent Garden"

"Parkent Garden"
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.
Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.
В ВАШЕМ ДОМЕ:
- Закрытый двор без машин
- Охрана комплекса 24/7 с видеонаблюдением
- Workout zone - Киноклуб (сезонный)
- Летняя детская площадка
- Зона настольных игр
- Ландшафтное озеленение двора
- Подземная парковка
- Автомобильная мойка в подземном паркинге
- Кофейня
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:
- Предчистовая отделка
- Стяжка пола
- Межкомнатные перегородки
- Оконные рамы Engelberg термо-алюминивые
- Входная дверь
- Высокие потолки 3.20 м
- Навесной балкон
ВСЕ ВАЖНОЕ РЯДОМ:
- Korzinka
- Паркентский рынок
- Парк Ашхабад
- м.Буюк Ипак Йули
- Школы, Детские сады