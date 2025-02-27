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Жилой комплекс "Parkent Garden"

Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
9
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ID: 25221
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

"Parkent Garden"
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.
Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.
В ВАШЕМ ДОМЕ:
- Закрытый двор без машин
- Охрана комплекса 24/7 с видеонаблюдением
- Workout zone - Киноклуб (сезонный)
- Летняя детская площадка
- Зона настольных игр
- Ландшафтное озеленение двора
- Подземная парковка
- Автомобильная мойка в подземном паркинге
- Кофейня
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:
- Предчистовая отделка
- Стяжка пола
- Межкомнатные перегородки
- Оконные рамы Engelberg термо-алюминивые
- Входная дверь
- Высокие потолки 3.20 м
- Навесной балкон

ВСЕ ВАЖНОЕ РЯДОМ:
- Korzinka
- Паркентский рынок
- Парк Ашхабад
- м.Буюк Ипак Йули
- Школы, Детские сады

Местонахождение на карте

Кибрайский район, Узбекистан

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Жилой комплекс "Parkent Garden"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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