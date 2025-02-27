Жилой комплекс "Parkent Garden"

"Parkent Garden"

Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.

Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.

В ВАШЕМ ДОМЕ:

- Закрытый двор без машин

- Охрана комплекса 24/7 с видеонаблюдением

- Workout zone - Киноклуб (сезонный)

- Летняя детская площадка

- Зона настольных игр

- Ландшафтное озеленение двора

- Подземная парковка

- Автомобильная мойка в подземном паркинге

- Кофейня

В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ:

- Предчистовая отделка

- Стяжка пола

- Межкомнатные перегородки

- Оконные рамы Engelberg термо-алюминивые

- Входная дверь

- Высокие потолки 3.20 м

- Навесной балкон

ВСЕ ВАЖНОЕ РЯДОМ:

- Korzinka

- Паркентский рынок

- Парк Ашхабад

- м.Буюк Ипак Йули

- Школы, Детские сады