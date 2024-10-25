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Коттеджный посёлок Amir Temur Residence

Дурмень, Узбекистан
от
3,20 млрд сум
15.10.2024
3,20 млрд сум
04.06.2024
2,94 млрд сум
;
15 1
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район
  • Деревня
    Дурмень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, салон красоты и спа для вашего здоровья и красоты. Закрытая территория комплекса находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, что обеспечивает высокий уровень безопасности для жителей.

Главное преимущество комплекса — его уникальное расположение в экологически чистой зоне Дурмен, в Мирзо Улугбекском районе, города Ташкент, где чистый и свежий воздух. Если вы хотите наслаждаться жизнью в современных коттеджах европейского уровня со всеми удобствами, добро пожаловать в наш отдел продаж!

             Типы наших коттеджей:

  • 1 Тип —  2,5 сотки - 460 м² — 1 этаж (172 м²) + 2 этаж (175 м²) + мансарда (108 м²)
  • 2 Тип —  3 сотки - 460 м² — 1 этаж (172 м²) + 2 этаж (175 м²) + мансарда (108 м²)
  • 3 Тип —  3,6 сотки - 561 м² — 1 этаж (213 м²) + 2 этаж (213 м²) + мансарда (134 м²)
  • 4 Тип —  4,8 сотки - 555 м² — 1 этаж (198 м²) + 2 этаж (198 м²) + мансарда (159 м²)

Подробнее детали можете узнать в нашем отделе продаж:  99 205-55-55

Обновлено: 15.10.2024

Местонахождение на карте

Дурмень, Узбекистан

Видеообзор коттеджный поселок Amir Temur Residence

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Коттеджный посёлок Amir Temur Residence
Дурмень, Узбекистан
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3,20 млрд сум
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Застройщик
INNO HOMES
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Застройщик
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Застройщик
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
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