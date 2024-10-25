Коттеджный посёлок Amir Temur Residence

Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, салон красоты и спа для вашего здоровья и красоты. Закрытая территория комплекса находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, что обеспечивает высокий уровень безопасности для жителей.
Главное преимущество комплекса — его уникальное расположение в экологически чистой зоне Дурмен, в Мирзо Улугбекском районе, города Ташкент, где чистый и свежий воздух. Если вы хотите наслаждаться жизнью в современных коттеджах европейского уровня со всеми удобствами, добро пожаловать в наш отдел продаж!
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