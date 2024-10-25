Коттеджный посёлок Amir Temur Residence

Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, салон красоты и спа для вашего здоровья и красоты. Закрытая территория комплекса находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, что обеспечивает высокий уровень безопасности для жителей.

Главное преимущество комплекса — его уникальное расположение в экологически чистой зоне Дурмен, в Мирзо Улугбекском районе, города Ташкент, где чистый и свежий воздух. Если вы хотите наслаждаться жизнью в современных коттеджах европейского уровня со всеми удобствами, добро пожаловать в наш отдел продаж!

Типы наших коттеджей:

1 Тип — 2,5 сотки - 460 м² — 1 этаж (172 м²) + 2 этаж (175 м²) + мансарда (108 м²)

2 Тип — 3 сотки - 460 м² — 1 этаж (172 м²) + 2 этаж (175 м²) + мансарда (108 м²)

3 Тип — 3,6 сотки - 561 м² — 1 этаж (213 м²) + 2 этаж (213 м²) + мансарда (134 м²)

4 Тип — 4,8 сотки - 555 м² — 1 этаж (198 м²) + 2 этаж (198 м²) + мансарда (159 м²)

Подробнее детали можете узнать в нашем отделе продаж: 99 205-55-55