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ЖК 5 Avenue

Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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5
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О комплексе

5 Avenue -
Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни.

Инфраструктура
Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов.

Цены на квартиры в жилом комплексе
Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Янгиюль, Узбекистан
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ЖК 5 Avenue
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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