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ELEGAND GOLD STROY

Toshkent viloyati, Bekobod sh. Nurli yo'l mahallasi, Yoshlik ko'chasi
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ELEGAND GOLD STROY
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELEGAND GOLD STROY
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную рассрочку от застройщика.
Наши агенты в Узбекистане
Жавохир Дехканбаев
Жавохир Дехканбаев
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.