ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.
На территории существует развитая инфраструктура.
Квартиры:
2х комнатные - 57 квм²
2х комнатные - 62 квм²
3х комнатные - 83 квм²
Можете оформить беспроцентную рассрочку от застройщика.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.