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COMFORT INVEST HOUSE

город Ташкент, Юнусабадский р-он, 14 квартал, 65-А
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COMFORT INVEST HOUSE
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Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Сабзавот, Узбекистан
от
9,20 млн сум
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики)
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
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Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Русский
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