Зангиатинский район, Узбекистан

Эко-квартал «Nur Baraka», который строится в экологически чистом районе, в 10 минутах езды от города! Откройте для себя новый уровень современной жизни по доступным ценам с целым рядом совершенно новых квартир, спроектированных с учетом ваших потребностей. Nur Baraka — эко-квартал, созданный в гармонии с природой. Он строится на улице Мустакиллик Назарбекского района, менее чем в 10 минутах езды от города. Цель проекта – предложить людям современную, тихую, спокойную жизнь вдали от городского шума и жизни в гармонии с природой. Кроме того, одной из основных целей экоквартала «Нур Барака» является благоустройство незастроенных территорий и создание комфортной концепции проживания жителей без ущерба для окружающей среды. Проект Нур Барака предлагает Вам продуманные 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры. Чтобы вы жили счастливо всей семьей в просторных и светлых комнатах, на территории проекта есть все удобства! В частности, здесь есть круглосуточно охраняемый двор, детские игровые площадки, зоны для занятий спортом, беговые дорожки, зоны отдыха, школа и детский сад. Выбирайте квартиру своей мечты вместе с нами! Нур Барака - Навстречу яркой жизни Все ЖК от застройщика