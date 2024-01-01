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NUR BARAKA

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Nazarbek QFY Farobiy mahallasi, Mustaqillik ko'chasi
;
NUR BARAKA
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Зангиатинский район, Узбекистан
от
6,10 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Эко-квартал «Nur Baraka», который строится в экологически чистом районе, в 10 минутах езды от города! Откройте для себя новый уровень современной жизни по доступным ценам с целым рядом совершенно новых квартир, спроектированных с учетом ваших потребностей. Nur Baraka — эко-квартал, созданный в гармонии с природой. Он строится на улице Мустакиллик Назарбекского района, менее чем в 10 минутах езды от города. Цель проекта – предложить людям современную, тихую, спокойную жизнь вдали от городского шума и жизни в гармонии с природой. Кроме того, одной из основных целей экоквартала «Нур Барака» является благоустройство незастроенных территорий и создание комфортной концепции проживания жителей без ущерба для окружающей среды. Проект Нур Барака предлагает Вам продуманные 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры. Чтобы вы жили счастливо всей семьей в просторных и светлых комнатах, на территории проекта есть все удобства! В частности, здесь есть круглосуточно охраняемый двор, детские игровые площадки, зоны для занятий спортом, беговые дорожки, зоны отдыха, школа и детский сад. Выбирайте квартиру своей мечты вместе с нами! Нур Барака - Навстречу яркой жизни Все ЖК от застройщика
Застройщик
NUR BARAKA
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Застройщик
NUR BARAKA
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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