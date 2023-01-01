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ЖК Baxt

Янгиюль, Узбекистан
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О комплексе

Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам.

Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум.

Квартиры имеют следующие варианты:
 1 комнатная  41 - 55 м²
 2 комнатная  57 - 71 м²

Преимущества ЖК:
9-этажные кирпичные дома
Беспроцентная рассрочка до 24 месяцев.
Развитая инфраструктура
Готовые квартиры с ремонтом
Детская площадка

Наши квартиры спроектированы с учетом энергоэффективности и включают методы устойчивого строительства, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и максимизировать ваш комфорт и экономию. Мы понимаем, что покупка нового дома является важным решением, и мы стремимся предоставить нашим клиентам беспрепятственный опыт покупки. Имея ряд доступных вариантов финансирования, мы тесно сотрудничаем с авторитетными финансовыми учреждениями, чтобы помочь воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.

Срок сдачи комплекса – 3 квартал 2024 года.

Местонахождение новостройки
Янгиюль, Узбекистан
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ЖК Baxt
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации