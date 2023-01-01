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BEKOBOD DREAM HOUSE

Toshkent viloyati, Bekobod sh. Buyuk Ipak yo'li ko'chasi, 7-uy
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BEKOBOD DREAM HOUSE
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Тип компании
Застройщик
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Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BEKOBOD DREAM HOUSE
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по доступным ценам. Мы понимаем важность комфортного и удобного проживания, поэтому в нашем комплексе есть домофон для дополнительной безопасности и удобства доступа.  Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Для жителей с транспортными средствами "BEKOBOD_DREAM_HOUSE" предоставляет просторные парковочные места и гаражи. Адрес: город Бекабад, 11 МКР
Наши агенты в Узбекистане
Сарвар Мухтаров
Сарвар Мухтаров
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.